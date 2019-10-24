Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli TakımMilli takım 4 basamak yükseldi! Yeni sıramız 32...
24.10.2019 - 11:50 | | ANKARA (AA)

Milli takım 4 basamak yükseldi! Yeni sıramız 32...

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi.

Milli takım 4 basamak yükseldi! Yeni sıramız 32...

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32'nciliğe yerleşti. Teknik direktör Şenol Güneş göreve geldiğinde milli takım 41. sıradaydı.

UEFA ise Fransa maçındaki asker selamı nedeniyle A Milli Takım'a soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kosova ise 114. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: 

1-Belçika 1755 

2-Fransa 1726 

3-Brezilya 1715 

4-İngiltere 1651 

5-Uruguay 1642 

6-Portekiz 1632 

7-Hırvatistan 1631 

8-İspanya 1625 

9-Arjantin 1617 

10-Kolombiya 1615 

Milli takım 4 basamak yükseldi Yeni sıramız 32...

 

Saha Dışı | Doğukan Manço II
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Formula 1'de Renault'a diskalifiye cezası

Formula 1'de Renault'a diskalifiye cezası

Unai Emery kötü tabloyu değiştiremedi

Unai Emery kötü tabloyu değiştiremedi

Penbe: Gönlümüzden F.Bahçe'yi elemek geçiyor

Penbe: Gönlümüzden F.Bahçe'yi elemek geçiyor

Trabzonspor Krasnodar maçı muhtemel 11'ler! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Krasnodar maçı muhtemel 11'ler! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Sıradaki Haber