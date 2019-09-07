Milliler, Andorra karşısında!

Ay-Yıldızlı ekibimiz bugün 573. sınavına çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 301’i resmi, 271’i özel 572 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

244’ü deplasmanda, 248’i evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 754 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

3. randevu

Milli Takım, Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak. İki ülke daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı. Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti. İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

Maça büyük ilgi

Türkiye’nin 5 yıl aradan sonra İstanbul’da oynayacağı maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 42 bin kişilik Vodafone Park Stadı’nda yapılacak maçın biletlerinin tamamının tükendiği açıklandı. Hafta boyunca taraftarlardan kulüp forması yerine milli takım forması ile stada gelmeleri istenmişti.

Ortada problem var!

A Milli Takım’da Andorra ve Moldova ile yapılacak maçlar öncesi kalede, savunmada ve hatta forvette bolluk varken orta sahada durum tam tersi. Bu bölgede özellikle yaşanan sakatlıklar ana gündem maddesi oldu. Orta alanda yaşanan problemler yüzünden Şenol Güneş’in elindeki seçenekler azaldı. Neredeyse bu bölgede sorunsuz futbolcu kalmazken Güneş’in ilk tercihleri yine sakatlıktan çıkan ve tam olarak hazır olmayan Emre Belözoğlu ile İrfan Can olarak bekleniyor.

Alternatifler ise bugün için sakatlıktan çıkan ve yine sadece 2 gündür takımla çalışan Ozan ile Abdülkadir Parmak. Orta alandaki oyuncularımızdan Oğuzhan sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarılırken, Dorukhan ile Okay’ın tedavileri sürüyor. Mahmut Tekdemir de yine sakat olduğu için kadroya çağrılmamıştı. Güneş ihtiyaca göre Kaan’dan bugün orta sahada yararlanabilir.







