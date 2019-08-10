Misli.com müjdesi!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı’nın Spor Masası’na konuk oldu. Basketbolun patronu, Total Oil Türkiye ile yaptıkları dev işbirliğinden, milli takımın son durumuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İlk olarak TBF bünyesinde çok değerli markaların bulunduğunu belirten TBF Başkanı, “Bizim ciddi derecede bir sıkıntımız yok. Bu markayı daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki ekonomik süreçte bizimle çalışmak isteyen markalar var. Yıldırım Demirören ile de çok güzel bir anlaşma yaptık. Gelen sponsorluk gelirinin yüzde 90’ını kulüplere dağıtıyoruz. Sadece yüzde 10’u federasyona kalıyor” dedi.

Demirören ailesinin Türk sporuna maddi ve manevi değer kattığının altını çizen Türkoğlu, “Yıldırım Bey’i çok seven biriyim. Kendisi bulunduğu mevkilerde de başarıyla görev yapmış biri. Onu kutlamak istiyorum. Belki çoğunluk olarak futbol anlamında değerler kattı. Yıldırım Bey’i basketbola katmamız, kendisinin basketbola destek veriyor olması bizi çok mutlu etti. Bizim en büyük çalışmamız bu oldu diyebiliriz” ifadelerini kullanırken, bir diğer müjdeyi de verdi. Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi isim sponsorluğu için misli.com firması ile görüştüklerini açıkladı.

‘Gelirler arttı’

Kendi döneminde sponsorluk gelirlerini artırdıklarını da vurgulayan Türkoğlu şu ifadeleri kullandı: “Daha önceki federasyon sponsorluk gelirlerinin yüzde 50’sini kulüplere aktarıyordu, biz bunu %90’a çıkardık. Bizim 2,5 yılda yapmış olduğumuz mali kriterler sistemini devreye sokmak için çok ciddi mücadeleler verdik.”

‘Tesisi açacağız’

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu’nun bulunduğu alana yapılması planlanan tesisin projesinin tamamlandığını söyledi.

Türkoğlu, “Göreve geldiğimizde burası yaklaşık 40 yıllık mazisi olan bir salondu. Gönlümüzden geçen bu salonu yıkmamaktı ama bazı fiziki nedenlerden dolayı bunu yapmamız gerekiyordu. Buraya yapacağımız tesis, Türk basketboluna kazandırılmış en büyük eserlerden biri olacak. İnşallah Gençlik ve Spor Bakanımızla birlikte en kısa zamanda güzel bir lansman yapacağız” dedi.

‘İnşallah herkesi gururlandıracağız’

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çin’de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi milli takımın durumunu değerlendirdi. Ay-yıldızlı ekibin şampiyona öncesinde form durumunun yükseldiğini söyleyen Türkoğlu, “Her geçen gün takımın form grafiği yükseliyor. Her geçen gün de hem moral olarak hem form tutma anlamında daha iyiye gidiyorlar. İnşallah bu sene, bizim, sporcularımızın ve her fırsatta milli formayı hangi branş olursa olsun farketmeksizin destekleyen halkımızın gurur duyacağı bir sonuç elde ederiz” diye konuştu.

‘Bir dönem daha kalmak istiyoruz’

Hidayet Türkoğlu görev süresiyle de ilgili açıklamalarda bulundu. TBF Başkanı şu ifadeleri kullandı: “Bir dönemimizi bile bitirmeden yapmış olduğumuz yenilikler, değişiklikler ve kazandırdıklarımız var. Bundan sonraki dönemde tekrar görev alırsam, Türk basketboluna mali anlamda kazandıracağımız çok şey olacaktır. Tek amacımız, Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek. Hiçbirimizin başka bir beklentisi yok. Çok hırslı ve istekli çalışıyoruz. Bu anlamda başta yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve federasyondaki tüm çalışma arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır.”