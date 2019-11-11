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11.11.2019 - 19:06 | | DHA

MKE Ankaragücü, FIFA ile görüştüğünü açıkladı

MKE Ankaragücü, FIFA'da yer alan dosyaların çözümü için görüşmelere başlandığını bildirdi.

MKE Ankaragücü, FIFA ile görüştüğünü açıkladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, FIFA'da yer alan dosyaların çözümü için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada puan silme cezasının verilmemesi için dosyaları görüşecek heyetin Parise gittiği belirtildi. Ankaragücünden yapılan açıklama şu şekilde: Kulübümüzün FIFA'da yer alan dosyaların çözümü için görüşmelere başlanmıştır. FIFA'nın yargılama kurullarında bulunan dosyalarımızın davacıları ile karşılıklı görüşmek amacı ile Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Gökalp Üstün ve beraberindekiler, ilk olarak Fransa'nın başkenti Paris'e giderek gerekli görüşmelere başlamıştır.  Yönetim Kurulumuzun verdiği görevlendirme neticesinde Yönetim Kurulu Üyemiz Gökalp Üstün, kulübümüzün önünde bulunan puan silme cezasının verilmemesi amacı ile uzlaşma görüşmelerinde bulunacaktır. İlk etapta yaklaşık 34 milyon TL'yi bulan alacak taleplerinin yapılandırılması hedeflenmekte olup, yapılan görüşmeler neticelendiğinde dosyalar ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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