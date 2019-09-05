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HaberlerFransa Ligue 1Monaco taraftarının yeni gözdesi Slimani!
05.09.2019 - 17:32

Monaco taraftarının yeni gözdesi Slimani!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kötü bir sezon geçiren Slimani yeni takımı Monaco'yla adeta taraftarın gözdesi oldu.

Fenerbahçe ile geçen sezon kariyerinin en kötü sezonunu geçiren Slimani sadece 1 gol atabilmişti.

Bu sezon Monaco'ya transfer olan Cezayirli golcü çıktığı 2 maçta 3 gol kaydetti. Monaco'nun internet sitesinden yapılan oylamada 2-2 biten Strasbourg maçının yıldızı olarak Islam Slimani seçildi.

Fransız ekibinin taraftarları, oylamada %91 gibi ezici bir üstünlükle Slimani'yi maçın adamı seçti. Golovin ise sıralamanın 2. sırasında yer aldı.

31 yaşındaki Cezayirli golcü gösterdiği performans ile şimdiden Falcao'yu unutturdu.

Monaco taraftarının yeni gözdesi Slimani

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