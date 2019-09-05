Monaco taraftarının yeni gözdesi Slimani!

Fenerbahçe ile geçen sezon kariyerinin en kötü sezonunu geçiren Slimani sadece 1 gol atabilmişti.

Bu sezon Monaco'ya transfer olan Cezayirli golcü çıktığı 2 maçta 3 gol kaydetti. Monaco'nun internet sitesinden yapılan oylamada 2-2 biten Strasbourg maçının yıldızı olarak Islam Slimani seçildi.

Fransız ekibinin taraftarları, oylamada %91 gibi ezici bir üstünlükle Slimani'yi maçın adamı seçti. Golovin ise sıralamanın 2. sırasında yer aldı.

31 yaşındaki Cezayirli golcü gösterdiği performans ile şimdiden Falcao'yu unutturdu.