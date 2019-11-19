Moreno'dan gözyaşlarıyla veda

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

EURO 2020’ye katılım hakkı elde eden ülkelerden İspanya Milli Takımı’nda üzücü bir ayrılık gerçekleşti. Luis Enrique’nin görevi bırakmak zorunda kalmasından sonra teknik adamlığa getirilen Robert Moreno ile yollar resmen ayrıldı.

İspanya’ya EURO 2020 vizesini getiren Moreno, Romanya maçından sonra veda haberini aldı. İspanya’nın EURO 2020’ye Moreno ile devam etmeyeceğini belirtmesinden sonra Moreno, maç sonu basın toplantısına da gitmedi.

Kaptan Sergio Ramos’la görüşen İspanyol teknik adam, gözyaşlarını da tutamadı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, grupta liderliğe taşıdığı İspanya’dan ayrılmasına çok üzüldü. İspanyol futbolcu Saul Niguez de ayrılık kararına üzüldüğünü belirtip, “Her zaman bizimleydi. Süper bir iş yaptık onunla. İlişkimiz çok iyiydi” dedi.

Ramos belgeselinin galası böyle yapılmıştı