Murat Cem Akpınar, Hekimoğlu Trabzon'da

2018-19 sezonunda Trabzonspor forması ile lig ve kupada toplamda 9 maçta forma giyen ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Murat Cem Akpınar, 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Trabzon ekibi Hekimoğlu Trabzon ile sözleşme imzaladı.

GÜNER: MURAT CEM GENÇ VE GELECEK VAAT EDEN BİR FUTBOLCU

İmza töreninde konuşan Hekimoğlu Trabzon Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yavuz Güner, Murat Cem’in genç ve gelecek vaat eden bir futbolcu olduğunu belirterek, “Kendisinin takımımızda başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum. Transferin gerçekleşmesinde bizlere yardımcı olan Trabzonspor yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz” dedi.

MURAT CEM: KENDİMİ GELİŞTİRİP TRABZONSPOR’UN DEĞİŞMEZ FUTBOLCUSU OLMAK İSTİYORUM

Murat Cem Akpınar ise güzel işlere imza atmaya geldiğini ifade ederek, “Kendimi daha çok geliştirip, Trabzonspor on birinin değişmez futbolcusu olmak istiyorum. Hedeflerim doğrultusunda böyle güzide bir camianın içinde bulunmaktan son derece gururluyum” ifadelerini kullandı.