Mustafa Kaplan: "Bir ÅŸanssÄ±zlÄ±ktÄ±r gidiyor."

SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan GenÃ§lerbirliÄŸi'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Mustafa Kaplan, "Kazanmak, 3 puanla tanÄ±ÅŸmak istiyorduk. Ä°yi bir oyuncu grubumuz var ama bir ÅŸanssÄ±zlÄ±ktÄ±r gidiyor." dedi.Â

Kaplan, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda hÃ¼cumda fazla Ã¼retken olamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§en hafta iyi bir oyun ortaya koyduklarÄ±nÄ± belirten Kaplan, "BugÃ¼n iyi oynadÄ±k diyemem. PenaltÄ± golÃ¼yle iÃ§eriye 1-0 Ã¶nde girdik. Ä°Ã§eride oyuncularÄ±mÄ±za rakibin en etkili tarafÄ±nÄ±n duran toplar olduÄŸunu sÃ¶yledik. Hafta iÃ§i bunun Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Buna raÄŸmen duran toptan gol yedik. Duran top ve Cisse'nin kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda pozisyon da vermedik. Bizim de pozisyon Ã¼retkenliÄŸimiz zayÄ±ftÄ±." diye konuÅŸtu.Â

Kaplan, "Kazanmak, 3 puanla tanÄ±ÅŸmak istiyorduk. Ä°yi bir oyuncu grubumuz var ama bir ÅŸanssÄ±zlÄ±ktÄ±r gidiyor. Ä°nÅŸallah bunlar dÃ¼zelecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oyuncu grubuma Ã§ok inanÄ±yorum, gÃ¼veniyorum. KazansaydÄ±k belki Ã¼zerimizdeki baskÄ±yÄ± da kaldÄ±racaktÄ±r. 5 maÃ§ sonunda 2 puan bizim iÃ§in iyi bir puan deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n deÄŸeri bu deÄŸil." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Erol Bulut: "Yolumuza namaÄŸlup devam ediyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Erol Bulut, ilk yarÄ±da istedikleri oyunu sergileyemediklerini dile getirerek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â

"Zor bir maÃ§ olacaÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. GenÃ§lerbirliÄŸi geÃ§en hafta Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda ikinci yarÄ± iyi bir oyun oynamÄ±ÅŸtÄ±. BugÃ¼n ilk yarÄ± biraz iyi gÃ¶zÃ¼kmedik. Ä°kinci yarÄ± futbolcularÄ±mÄ±z elinden geleni yaptÄ± ve 1-1'i yakaladÄ±k. Hatta 2-3 pozisyonumuz daha var. Cisse'nin bir pozisyonu var, yerden vursa belki buradan galip ayrÄ±lacaktÄ±k. MaÃ§Ä±n geneline baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 1-1 bizim adÄ±mÄ±za iyi bir sonuÃ§. Yolumuza namaÄŸlup devam ediyoruz."