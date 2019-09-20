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20.09.2019 - 07:34 | | Fanatik

Nando de Colo İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferlerinden Fransız yıldız Nando de Colo, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Nando de Colo İstanbul'a geldi

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi önemli bir hamle yaparak CSKA Moskova'nın Fransız yıldızı Nando de Colo'yu kadrosuna katmıştı.

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa ile mücadele eden De Colo, turnuvanın sona ermesinin ardından İstanbul'a geldi.

Nando De Colo, ailesiyle birlikte gece saatlerinde İstanbul'a gelirken takım çalışmalarını İtalya'da sürdürmeye devam ediyor.

Nando de Colo İstanbula geldi

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