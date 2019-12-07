NBA'de Milwaukee Bucks'tan Ã¼st Ã¼ste 14. galibiyet

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07.12.2019 - 10:58 | | Ä°STANBUL (AA)Â

NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 14. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan Ä°lyasova'nÄ±n forma giydiÄŸi Milwaukee Bucks, sahasÄ±nda Los Angeles Clippers'Ä± 119-91 yenerek peÅŸ peÅŸe 14. galibiyetini aldÄ±.

NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 14. galibiyet

NBA'e 10 maÃ§la devam edildi. DoÄŸu KonferansÄ± lideri Bucks, yÄ±ldÄ±zÄ± Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayÄ±, 11 ribauntla oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Clippers'Ä± 28 sayÄ± farkla 119-91 maÄŸlup ederek galibiyet serisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Sezonun 20. galibiyetini alan Bucks'ta Khris Middleton 17 sayÄ±, 6 ribaunt, 5 asist, 9 dakika 53 saniye sÃ¼re alan Ersan Ä°lyasova da 13 sayÄ±, 4 ribaunt, 1 asistle oynadÄ±.

Clippers'ta Kawhi Leonard'Ä±n 17, Ivica Zubac'Ä±n 14 ve Paul George'un 13 sayÄ±sÄ± sezonun 7. maÄŸlubiyetini engelleyemedi.

Cedi Osman'Ä±n 14 sayÄ±sÄ± Cavaliers'a yetmediÂ 

Milli basketbolcu Cedi Osman'Ä±n 14 sayÄ±, 5 ribaunt, 4 asist, 4 top Ã§alma, 1 blokla oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Cleveland Cavaliers, sahasÄ±nda Orlando Magic'e 93-87 yenildi.Â Art arda 5. olmak Ã¼zere 16. yenilgisini yaÅŸayan Cavaliers'ta Collin Sexton 19, Kevin Porter Jr 12 sayÄ± Ã¼retti.

Terrence Ross 21, Evan Fournier 18, Aaron Gordon 14 sayÄ±yla oynayarak Magic'in Ã¼st Ã¼ste 4, bu sezon 11. galibiyetini almasÄ±na katkÄ±da bulundu.

NBA'e 5 maÃ§la devam edilecek.

SonuÃ§lar

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 108-101

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 87-93

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 104-111

Chicago Bulls-Golden State Warriors: 98-100

Miami Heat-Washington Wizards: 112-103

Boston Celtics-Denver Nuggets: 108-95

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 139-127 (Uzatmada)

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 119-91

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 105-104

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 113-136

NBAde Milwaukee Buckstan Ã¼st Ã¼ste 14. galibiyet

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