NBA'de Milwaukee Bucks'tan Ã¼st Ã¼ste 14. galibiyet

NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 14. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan Ä°lyasova'nÄ±n forma giydiÄŸi Milwaukee Bucks, sahasÄ±nda Los Angeles Clippers'Ä± 119-91 yenerek peÅŸ peÅŸe 14. galibiyetini aldÄ±.
NBA'e 10 maÃ§la devam edildi. DoÄŸu KonferansÄ± lideri Bucks, yÄ±ldÄ±zÄ± Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayÄ±, 11 ribauntla oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Clippers'Ä± 28 sayÄ± farkla 119-91 maÄŸlup ederek galibiyet serisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Sezonun 20. galibiyetini alan Bucks'ta Khris Middleton 17 sayÄ±, 6 ribaunt, 5 asist, 9 dakika 53 saniye sÃ¼re alan Ersan Ä°lyasova da 13 sayÄ±, 4 ribaunt, 1 asistle oynadÄ±.
Clippers'ta Kawhi Leonard'Ä±n 17, Ivica Zubac'Ä±n 14 ve Paul George'un 13 sayÄ±sÄ± sezonun 7. maÄŸlubiyetini engelleyemedi.
Cedi Osman'Ä±n 14 sayÄ±sÄ± Cavaliers'a yetmediÂ
Milli basketbolcu Cedi Osman'Ä±n 14 sayÄ±, 5 ribaunt, 4 asist, 4 top Ã§alma, 1 blokla oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Cleveland Cavaliers, sahasÄ±nda Orlando Magic'e 93-87 yenildi.Â Art arda 5. olmak Ã¼zere 16. yenilgisini yaÅŸayan Cavaliers'ta Collin Sexton 19, Kevin Porter Jr 12 sayÄ± Ã¼retti.
Terrence Ross 21, Evan Fournier 18, Aaron Gordon 14 sayÄ±yla oynayarak Magic'in Ã¼st Ã¼ste 4, bu sezon 11. galibiyetini almasÄ±na katkÄ±da bulundu.
NBA'e 5 maÃ§la devam edilecek.
SonuÃ§lar
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 108-101
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 87-93
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 104-111
Chicago Bulls-Golden State Warriors: 98-100
Miami Heat-Washington Wizards: 112-103
Boston Celtics-Denver Nuggets: 108-95
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 139-127 (Uzatmada)
Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 119-91
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 105-104
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 113-136
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