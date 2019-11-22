Milli ara, Falcao belirsizliği, üst üste gelen sakatlıklar, yorgunluklar ve doğru dürüst tek idman yapılamaması... Galatasaray bugünkü Başakşehir maçına olabilecek en kötü senaryo ile çıkıyor. Üstelik handikaplar bununla da sınırlı değil. Rakip Başakşehir ve çok formda, akıllarda ise 4 gün sonraki Brugge maçı olacak. Özetle her şey Galatasaray’ın aleyhine duruyor.

Real Madrid hezimeti sonrası Gaziantep’te reaksiyon gösteren ve ayağa kalkan Galatasaray’da milli maçlar için verilen arada 3 gün izin yapıldı. Fatih Hoca ise ABD’ye gittiği için 3 gün takımın başında bulunmadı.

Geçen hafta sonu Ümraniyespor ile bir hazırlık maçı yapıldı, 4-0 kazanıldı. Ancak bu hafta başında gelen sakatlık haberleri keyifleri kaçırdı. Babel ve Muslera ile başlayıp, Luyindama ve Lemina ile devam etti sakatlıklar. Luyindama dışındakilerin oynayabilecek olması teselli oldu. Antrenmanlar eksikler yüzünden verimli geçmedi. Sadece dün taktik çalışma yapabildi sarı-kırmızılılar.

Luyindama’nın yokluğunda Donk’a başvuracak Terim... Galatasaray birçok kez sorunlarla çıktığı Türk Telekom’da seyirci faktörü ile işin üstesinden geliyordu. Dile kolay 41 maçtır yenilmiyor mabedinde Aslan. Ancak bu karşılaşma diğer 41 maçtan daha zor geçecek gibi görünüyor!