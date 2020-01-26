Hemen sorunun cevabını vereyim. Hoca basın toplantısında yönetimi topa tutar, neden transfer yapılmadığı konusu tartışmaya açılır. Başkan ve yönetim zorda kalır.

Çünkü Galatasaray bugün şampiyon olmak istiyor mu, istemiyor mu? Bunun yanıtını bize gösterecek.

Eğer gerçekten istiyor ve hedefliyorsa, Konya’da kazanmaktan başka çaresi yok. 5’te 5 ile tamamlayacağı bir fikstür görünüyor önünde. İlk engel geçen hafta aşılmıştı. Bugün o paketteki en zorlu 90 dakika oynanacak. Zaten beklenen stoper transferi yapılmamışken, Marcao’nun da cezalı olması Ahmet Çalık’a bir şans doğurdu. Ahmet’in sebep olduğu hatalar ile Galatasaray kayıp yaşarsa işte o zaman olacakları siz düşünün!

Galatasaray’da bir değişim olduğu belli ama yeterli mi? Kupadaki Rize maçında bile az kalsın tur gidiyordu. Durum böyle olunca Konya deplasmanı öncesi de endişeli bekleyiş var. Üstelik Konya gibi fiziksel olarak üst seviyede bir takıma karşı kupadan dolayı yorgun çıkılacak.

Yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları bakalım Terim ve dolayısıyla takımı nasıl etkileyecek? Eskiden böyle durumlar motive unsuru olarak kullanılabilirdi. Kaos Galatasaray’da ters teper ve olumlu sonuçları olurdu. Nasıl etkileri olup olmadığını yaşayıp göreceğiz.