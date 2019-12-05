Maç sabahı Galatasaraylılar kulübün sosyal medya hesabında kupa resmi ve sayılarını gösteren bir mesajla uyandılar. Evet; kupa demek Galatasaray demek idi. Uzak ara da bu kupayı müzesine götüren kulüp olmanın gururu ile böyle mesaj yayınlanmıştı. Ne var ki ezeli rakiplerinin gözüne sokacağına önce oyuncularına anlatmalısın tarihini!

Aralık başında Avrupa’ya mucize olmazsa havlu atan, ligde büyük kayıplar yaşayan Galatasaray için kupa ciddiye alınması gereken bir arenaydı. Gel gör ki bunun bile farkında değiller ya da eldeki malzeme bu! 16 yaşındaki Emin’in oynaması dışında tek bir kazanım olmadı düne dair. As takım veya yedek takım farketmez ruhsuzluk had safhada. Zaten asların neden bu durumda olduğunu yedekler iyi özetledi. Çünkü formayı zorlayacak bir isim yokmuş meğer. Kaldı ki bazıları zaman zaman oynuyor da.

Galatasaray belki elenmeyecek ve rövanşta turu geçecek. O gün ideal takım olacak sahada muhtemelen. Artık kimse neden Taylan oynamıyor demez herhalde. O bile geriye gitmiş anlayın durumu. Son bir söz de Adem Büyük’e. Kendini yere atmaları, agresifliği ve olmadık pozisyona sert tepkileri kendisini antipatik hale getiriyor. Özetle Galatasaray dibe vuruyor...