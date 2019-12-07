Tuzla travmasından sonra, PSG maçından önce böyle bir maça çıkmak herkesi tedirgin ediyor. Mental olarak dibe vuran takımın kısa sürede toparlanıp ayağa kalması kabul edelim ki kolay değil... Oysa Trabzon maçındaki son dakika golü dönüm noktası olarak görülmüş ve sonuçtan ziyade, verilen reaksiyon umut vermişti.

Karadeniz dönüşü fikstür masaya yatırılıp 4 maç 12 puan hedefi konulmuştu. Kupadaki hezimet yeniden gergin bir havaya soktu sarı-kırmızılıları. Adeta Netflix dizisi gibi her şey. Bir sonraki bölümde sizi neyin beklediğini kestiremiyorsunuz. Sürpriz bol. Gerilim, heyecan, endişe, korku ve bazen umut; ne ararsanız bu sene var.

Trabzon’da sakatlanan Lemina’nın yeniden takımla çalışmalara başlaması ve bugün oynayacak olması yüzleri güldüren tek gelişme belki de... Babel belirsiz, Feghouli ise imkansız görünüyor. Yedeklerin içler acısı durumu ise Fatih Terim’in elini kolunu bağlıyor. Taylan mı, Jimmy mi, Emre Mor mu veya Selçuk mu alternatif olacak! Üstelik Seri dökülüyor, Belhanda ise fişi çekmiş durumda. Ancak bu ikiliye mecbursunuz.

Terim, savunmanın merkezini Donk ile Marcao’ya emanet edecek. Bekler ise yine Mariano ve Nagatomo olacak. Orta alandaki üçlü ise Nzonzi-Seri-Belhanda şeklinde düşünülüyor. Feghouli’nin yokluğunda joker Lemina sağ açıkta, Ömer sol tarafta, Adem ise en uçta...