Geçmiş yıllarda da denenen (Braga-Sivas, Porto-Antalya) ve olumlu sonuçlar veren yurt dışından, direkt maçın yapılacağı kente uçuş planı sanki bu sefer riskli.

Evet; Galatasaray-Real Madrid maçını çarşamba gecesi oynadı. Perşembe Madrid’de kalındı. Kalınan otelin salonunda bir çalışma yapıldı. Dün sabah yola çıkıldı. 5-6 saatlik bir uçuşun ardından Antep’te yorgun yorgun son bir antrenman yapıldı. İşin diğer bir boyutu ise son anda Madrid’e götürülmeyen ve İstanbul’da bırakılan oyuncular... Onlar da ayrı bir uçakla dün Gaziantep’e gitti. Üstelik bu isimlerden bazıları bu akşam forma da giyecek. Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık gibi...

Özetle; planlama, güzergah (Madrid-Antep) biraz sıkıntılı gibi bu sefer. Üstelik moral de sıfır...

Real Madrid hezimetinden sonra Fatih Terim yine bir transfer dönemini, ocak ayını işaret etti. Ancak lig ve Avrupa’da birbirinden zorlu maçlar var. Gönderileceğini bilen oyuncular bu saatten sonra oynar mı? İspanya’daki vurdumduymazlık, gamsızlık nasıl gerekçelendirilebilir? Galatasaray camiası bu soruya yanıt arıyor.