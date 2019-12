Sosyal medyanın gücünü her alanda hissediyoruz. Bunu en etkili şekide kullananların başında da şüphesiz Fatih Terim geliyor. Terim, az ama öz kullanıyor. O paylaşımlar da etkileşim rekoru kırıyor. Şüphesiz Göztepe maçından sonra kimsenin takıma dair inancı kalmamıştı. Ama bir kıvılcım gerekiyordu yeniden motive olmak için. İşte, “Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek” paylaşımı yeniden camiayı kenetlendirdi.

Antalya maçında belki de sezonun en az seyirciye oynanan maçını izleyecektik ama bu paylaşımdan sonra durum farklı olacak gibi görünüyor. Takım ne derece bu olan bitenden etkilenir bilinmez ama zaten devre arası geliyor.

Seri’den sonra Lemina’nın iyileşip takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Göztepe maçındaki yenilgiye rağmen futbolu beğenen Fatih Terim’in geçen haftadan farklı olarak sadece Selçuk’un yerine Lemina’yı oynatması bekleniyor. Seri ise duruma göre şans bulacak.

Falcao ise her geçen gün fiziksel olarak iyi duruma geliyor. Göztepe maçından sonra kaçırdığı pozisyonlar için özür dilemesi ve oldukça üzgün gözükmesi duygusal yapısını ve motivasyonunu gösteriyor.

Antalya maçı Galatasaray için kağıt üzerinde kolay gözükse de Ankaragücü maçı gösterdi ki işler sanıldığı gibi olmuyor. Belki birçok Galatasaraylı’yı bugünden çok yarın yani yapılacak transferler ilgilendiriyor olabilir. Ancak bugün yaşanacak bir puan kaybı her şeyi alt üst edebilir.