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10.10.2019 - 14:15 | | FANATİK

Neymar'dan Barcelona açıklaması

Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar, ülkesinin Senegal ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında gündeme bomba gibi düşen bir transfer itirafında bulundu.

Paris Saint Germain'in 2017 yazında 222 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Neymar, geçtiğimiz yaz bir önceki kulübü Barcelona'nın kapısından dönmüştü.

Yapılan sıkı pazarlıklara rağmen gerçekleşmeyen transferin ardından 27 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcudan gündeme bomba gibi düşen bir itiraf geldi.

Ülkesi Brezilya'nın Senegal ile oynayacağı hazırlık maçından evvel basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız isim, "Herkes yaz transfer döneminde neler yaşandığını ve takımdan ayrılmak istediğimi biliyor. Ancak bugün takımımda mutluyum. Dişimi tırnağıma takarak kulübümü savunmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı. 

Neymardan Barcelona açıklaması

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