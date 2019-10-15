Nihat Kahveci: UEFA'nın yaptığına tek kelime ile gülüyorum

Eski Milli futbolcular Rüştü Reçber ve Nihat Kahveci, Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan 3'ncü Kitap Fuarı'na katıldı. Yayınevlerinin stantlarını ziyaret eden milli futbolcular daha sonra futbol söyleşisine katıldı. Milli futbolcular sözlerine Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasıyla başladı.

Futbolculuk yaşamlarındaki anılarını anlatan eski milli futbolcular dün Fransa'da oynanan ve 1-1 sona eren A Milli Takım maçı için de millilerin başarılı bir performans ortaya koyduğunu söylediler.

Milli futbolculardan Nihat Kahveci, dün Fransa maçında Milli Takımın bulduğu gol sonrası futbolcuların asker selamı vermesi nedeniyle UEFA'nın başlattığı soruşturmadan bir şey çıkmayacağını söyledi. "UEFA'nın yaptığına tek kelime ile gülüyorum" diyen Kahveci, "Sonuçta milli takımımızın aldığı sonuçtan dolayı tebrik ediyorum. Bizim takımımızın Avrupa kupasında, dünya kupasında olması gerekiyor. Bunu hak ediyoruz. Çok önemli maçlar oynadık ve önemli galibiyetler kazandık. 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Dün de son Dünya şampiyonu Fransa ile karşılaştık. Onlara karşı başa baş oyun sergiledik. Bütün oyuncularımızı arzularından, mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Hepsi ile gurur duyuyoruz. Çünkü öyle bir zamanda ihtiyacımız olan puan ve puanlardı. Nasıl bir ve beraber olduğumuzu herkese gösterdiler. Avrupa'nın göbeğinde Paris'te asker selamını Mehmetçiğimize yolladılar. UEFA soruşturacakmış, oradan birşey çıkmaz. Sonuçta halkı bir sevincimiz, askerlerimize desteğini sunan o futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.