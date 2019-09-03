2020 yolunda destek vermek iÃ§in dÃ¼zenlenen Ã¶zel gÃ¼nde sponsorlar ile buluÅŸmaktan dolayÄ± mutluluk duyduklarÄ±nÄ± ifade eden Nihat Ã–zdemir, "Sponsor ailemizle milli takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± bir araya getiren bu etkinliÄŸimiz, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nÄ± hedefleyen takÄ±mÄ±mÄ±za da moral olacaktÄ±r. Futbolda Ã¶zellikle UluslararasÄ± baÅŸarÄ±larÄ±n formÃ¼lÃ¼, gÃ¼Ã§lÃ¼ markalarÄ±n spora verdiÄŸi destekten geÃ§iyor. Bu nedenle siz deÄŸerli sponsorlarÄ±n destekleri bizler iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir. Federasyon olarak hedefe koÅŸarken iÅŸ ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n tecrÃ¼beleri, deneyimleri ve heyecanlarÄ± bizlere bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ katÄ±yor ve yÃ¼ksek hedefler Ã§izmemizi saÄŸlÄ±yor. Sizlerin katkÄ±larÄ±yla TÃ¼rk futbol ekonomisi Avrupa'da Ã¶nemli bir noktaya geldi. BugÃ¼n futbol deÄŸerimizi milyar Dolar'larla Ã¶lÃ§Ã¼yoruz. Federasyonumuz alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶ncÃ¼ markalarla iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yor. Bundan da Ã§ok mutluyuz. BirÃ§ok sponsorumuzla 10 yÄ±lÄ±n Ã¼zerinde, 15, 20 yÄ±la varan birlikteliÄŸimiz var. Ailemize son dÃ¶nemde katÄ±lan sponsorlarÄ±mÄ±zla da birlikte uzun dÃ¶nem yÃ¼rÃ¼yeceÄŸimize inanÄ±yoruz" dedi.

"TECRÃœBELÄ° HOCAMIZ VE HER TAKIMA KAFA TUTABÄ°LECEK GENÃ‡ BÄ°R JENERASYONUMUZ VAR"

TFF BaÅŸkanÄ± Ã–zdemir, birliktelikten kazananÄ±n her zaman TÃ¼rk futbolu olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Bizler, desteklerinizi sportif baÅŸarÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek ve turnuvalarÄ±n vazgeÃ§ilmez bir temsilcisi olmak istiyoruz. TecrÃ¼beli hocamÄ±z ve her takÄ±ma kafa tutabilecek genÃ§ bir jenerasyonumuz var. Ã–zlenen baÅŸarÄ±lara sporcularÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶zverisiyle uzanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. A Milli TakÄ±m ile inÅŸallah 2020'ye katÄ±lma coÅŸkusunu birlikte yaÅŸayacaÄŸÄ±z. 2020 yolunda bir baÅŸka maceramÄ±z, A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z'Ä±n Ä°stanbul'a dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olacaktÄ±r. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 3 ay iÃ§inde Andorra, Arnavutluk ve Ä°zlanda maÃ§larÄ±mÄ±zÄ± Ä°stanbul'da oynayacaÄŸÄ±z. TÃ¼m taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± desteklemeye davet ediyorum. DeÄŸerli futbolcu kardeÅŸlerim, 2020 yolunuz aÃ§Ä±k olsun, ÅŸansÄ±nÄ±z bol olsun, Allah yardÄ±mcÄ±nÄ±z olsun. TÃ¼rk futboluna deÄŸerli katkÄ±larda bulunan tÃ¼m sponsorlarÄ±mÄ±za, bizleri kÄ±rmayÄ±p buraya gelen tÃ¼m davetlilerimize ve basÄ±n mensuplarÄ±na, teÅŸekkÃ¼r ediyorum" diye konuÅŸtu.

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