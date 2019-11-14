Nihat Özdemir konuşuyor (CANLI)

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Brand&Sport Summit 2019'da Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır'ın sorularını yanıtlıyor

İşte Özdemir'in açıklamaları:

Milli takımımıza inanıyoruz, teknik direktörümüz Şenol Güneş önderliğinde doğru yolda ilerliyoruz. Bu akşam bize beraberlik yetiyor. Grup liderliğini konuşuyoruz ama ben diyorum ki evvela bir gidelim, sonra bakalım. Milli takımımız iyi bir jenerasyon yakaladı. Burada boy gösterelim.

Yabancı sayısının azalmamasını isteyen büyük bir kesim var. Değişmesini isteyen de önemli bir kesim var. Bunun kararını verecek olan Süper Lig'deki kulüpler. Yabancı sınırında önemli olan Süper Lig'de oynayan takımlarımızın bunun üzerine anlaşarak ortaya çıkacak bir model. Kendi aralarında anlaşmaları gerekiyor. Kulüpler Birliği bir başkan seçti biliyorsunuz. Konulardan biri de buydu. Bir an önce karara varıp yolumuza devam edelim dedik. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şenol hocanın da görüşlerini almamız gerekiyor. Bu kararı bir günde vermek söz konusu değil. Sürece dayanıyor. Belki 3 yıllık bir periyotta varmak istediğimiz sayıya ulaşmış olacağız. Şu anda kararla ilgili bir şey söylemem mümkün değil.

Koyacağımız kriterin de tartışılması gerekiyor. Sayı kadar transferlerin nitelikleri de bu konuların içinde. Mutlaka buna önem vermemiz gerekiyor çünkü baktığımız zaman birçok takımımızda 30'un üzerinde inanılmaz derecede futbolcu var. Bu kararı yalnız başına verecek değilim.

Bu federasyonun en zor işi MHK, hakemler. Çok sayıda kurullarımız var. Birçok kurulda nitelikli insanlar çalışıyor. Herkes görevlerini yapıyor. MHK da bunlardan birisi. Kamuoyunda en çok tartışılan kurum maalesef MHK. Çok iyi bir MHK tercih ettik. Başına da Zekeriya Alp'i getirdik. İlk zaman geldiklerinde profesyonel hakemlerin sayısı 21-22 civarındaydı. Yeterli görmedik ve bu sayıyı 43'e çıkardık. Bugün bir hakemin hakem olabilmesi için 8 yıla varan bir eğitim sistemi var.

Bugün futbolu bırakan bir kişi teknik direktör veya yardımcısı olmak istersen 1.5, 2 sene içinde yol alabiliyor ancak hakem olmak istese ancak 8 yıl geçmesi gerekiyor. Görüyorum ki MHK'nın gitmiş olduğu yol yakın zamanda iyi derecede gelişme olacağını görüyoruz. İyi yoldayız. Genç hakemler gelsin hata yapsın, ben onları kabul edebilirim. Bu yolda gençleştirme yolunda önemli derecede kararlar aldık, bu yolda da devam edeceğiz.

Bütün maçları düşündüğüm zaman 10 üzerinden 7 verebilirim hakemlere. Zaten biliyorsunuz 6.8 aldığında iyi bir not değil, iyiye yakın bir not verdim.