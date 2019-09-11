Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli TakımNihat Özdemir: "Türkiye'miz için muhteşem gece oldu"
11.09.2019 - 00:49| AA

Nihat Özdemir: "Türkiye'miz için muhteşem gece oldu"

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'mde Moldova'yı 4-0 mağlup ettiğimiz maç sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir konuştu.

Nihat Özdemir: "Türkiye'miz için muhteşem gece oldu"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda Moldova'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçla ilgili, "Türkiye'miz için muhteşem gece oldu." dedi.

 Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özdemir, elde edilen galibiyetin önemine değinerek, "Türkiye'miz için muhteşem gece oldu. Arnavutluk'un İzlanda'yı 4-2 yenmesi ve bizim de 4-0 kazanmamız herkesi muhteşem bir sevince boğdu. Herkesi tek tek kutluyorum. İyi bir galibiyet oldu. Andorra maçından dolayı moralimiz bozuktu biraz. İyi bir neticeyle dönüyoruz. Gruptan çıkma şansımızı bayağı arttırdı." diye konuştu.

Nihat Özdemir, grupta 4 maç kaldığını hatırlatarak, "Henüz işimiz bitmiş değil. Gruptan çıkma şansımız artmıştır. Yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Türk Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılacaktır." ifadesini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu: "İnsan üzülüyor halkımızdan böyle eleştiriler almaya"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deniz Türüç: "5-6 farklı kazanabilirdik"

Deniz Türüç: "5-6 farklı kazanabilirdik"

Şenol Güneş: "Nifak tohumu bize yakışmaz"

Şenol Güneş: "Nifak tohumu bize yakışmaz"

Euro 2020 H Grubu puan durumu! Türkiye grupta kaçıncı sırada?

Euro 2020 H Grubu puan durumu! Türkiye grupta kaçıncı sırada?

Kayserispor için yardım gecesi düzenlenecek

Kayserispor için yardım gecesi düzenlenecek

Sıradaki Haber