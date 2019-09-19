19.09.2019 - 12:01 | | Ä°STANBUL (AA)
Nihat Özdemir'den TRT Genel Müdürü Ä°brahim Eren'e ziyaret
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir, TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Eren'i ziyaret etti.Â
TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re TRT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen nezaket ziyaretinde, Nihat Ã–zdemir'in yanÄ± sÄ±ra TFF BaÅŸkan Vekili Mehmet Baykan ile TRT Spor Kanal KoordinatÃ¶rÃ¼ Mehmet BuÄŸra Åžahin de yer aldÄ±.
Nihat Ã–zdemir, ziyarette TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Eren'e ismi yazÄ±lÄ± A Milli TakÄ±m formasÄ± takdim etti.