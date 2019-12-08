N’Koudou darbesi

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş’a Kevin N’Koudou’dan kötü haber geldi. Anagold 24Erzincanspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlık geçiren Fransız oyuncunun sol bacak üst arka adalesinde 1. derece zorlanma belirlendi. Tedavisine başlanan N’Koudou’nun gelecek hafta Malatyaspor’la yapılacak karşılaşmaya yetiştirilmesi planlanıyor.

Quaresma ilk kez rakip

Teknik Direktör Tayfur Havutçu yönetiminde ilk maçına çıkacak Kasımpaşa’nın bugün Beşiktaş karşısındaki en büyük kozu Ricardo Quaresma olacak. Sezon başında sürpriz şekilde Beşiktaş’tan ayrılacak lacivert-beyazlı kulübün yolunu tutan Portekizli yıldız, Türkiye kariyerinde ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek. Kemal Özdeş’in yerine göreve getirilen Tayfur Havutçu da eski takımı Beşiktaş’a karşı ilk kez sahaya çıkacak.

Kasımpaşa’da zorlu maç öncesi tam 7 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalıları Aytaç ve Fernandes’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Pavelka, Yusuf, Thiam, Khalili ve Veigneau da takımdaki yerlerini alamayacak.