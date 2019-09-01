N’Koudou-Ruiz ucuz kurtuldu!

Çaykur Rizespor karşısında sürpriz şekilde iki puan bırakan Beşiktaş ikinci yarıda rakiplerine sert müdahalelerde bulunan yeni transferleri Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz’i de kırmızı kartlarla kaybedebilirdi.



Victor Ruiz maçın 69. dakikasında Nill de Pauw’un yüzüne dirseğiyle sert bir müdahalede bulundu, ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi. Bire bir pozisyonda sağ kanatta topla buluşan Nill de Pauw meşin yuvarlağı rakibinden kurtardı fakat tam çenesine isabet eden dirsek darbesiyle bir anda yerde kaldı. Çaykur Rizesporlu oyuncular ve teknik heyet faul ve kırmızı kart kararı beklerken hakem Uğurlu oyunu sürdürdü, VAR hakemi Koray Gençlerler’den de bu pozisyon için bir uyarı gelmedi.



Lens’e penaltı yok

İkinci devrenin başında oyuna dahil olan ve sol kanada büyük hareketlilik getiren Kevin N’Koudou ise son bölümlerde bir hayli agresifti. Fransız futbolcu 90+3’te Orhan Ovacıklı’nın ayak bileğine çok sert biçimde basarken, hakem Uğurlu bu pozisyonda kırmızı yerine sarı kart çıkardı. N’Koudou 90+5’te ise kaleci Gökhan’ın bileğine arkadan bastı ancak hakem Uğurlu, Fransız oyuncuya ikinci sarıyı çıkarmadı.

Bu arada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş’ın bir penaltı beklentisini de karşılıksız bıraktı. Chatziis’in ilk devre ceza sahasında Lens’i formasından çektiği pozisyonda siyah-beyazlılar penaltı kararı beklerken, hakem Uğurlu oyunu devam ettirdi.