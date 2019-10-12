Norveç - İspanya maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

NORVEÇ– İSPANYA

Euro 2020 Elemelerinde F Grubu’nda mücadele eden Norveç ve İspanya, Oslo’daki Ullevaal Stadyumu’nda gruptaki 7. maçlarına çıkarken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Grup maçlarına bu maçtaki rakibi İspanya deplasmanında aldığı yenilgiyle başlayan Norveç, sonrasında oynadığı 5 maçta kaybetmezken ilk iki çekiştiği rakiplerinden İsveç ile iki maçta da berabere kalırken Romanya karşısında da bir puan aldı. Grubun zayıf halkaları Faroe Adaları ve Malta’yı ise ikişer golle geçtiler. İsveç’in 2.’lik için avantajlı olduğu grupta ekstra puanlara ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle Boğalar karşısında kaybetmek istemiyorlar. İspanyolları ilk ve son kez 2000 yılında deviren Norveç’te önemli bir eksik yok.

Bu maça kadar grupta oynadığı 6 maçı da kazanmayı başaran ve grubun en fazla gol atan ekibi/grubun en az gol yiyen ekibi gibi unvanları olan İspanya, bu maçta kazanırsa diğer maçların sonuçlarına göre Euro 2020 biletini garantileyebilir. Bu maçtan sonra İsveç ile karşılaşacak olan Boğalarda Fabian ve Ceballos’un durumları maç günü belli olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İspanya’nın grupta oynadığı 6 maçın 5’i de 2,5 Gol Üstü bitti.

Son iki sıradaki takım hariç Norveç’in grupta oynadığı bütün maçlarda karşılıklı goller atıldı.

İki ekip arasında oynanan 4 maçın 3’ü 2,5 Gol Üstü bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip İspanya’nın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %50’sinden fazlası konuk ekibin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Altı/Üstü. Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’undan fazlası mücadelede en azından 3 golün atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI M.FEVZİ TANIRLI’NIN ÖNERİSİ NE?

İspanya'da ani olarak Luis Enrique'nin ayrılmasının ardından Haziran'da Roberto Moreno başa geçmişti ve şu ana kadar gruptaki 6 maçını da kazannan İspanya, en yakın rakibi İsveç'in 7 puan önünde lider. İlk maçta Norveç'i evinden 2-1 ile uğurlamıştı. İlginç nokta ise İspanya'nın deplasmandaki 3 maçtan 2'sinde gol yemiş olması. Faroe Adaları ve Romanya'dan gol yediler, Malta'dan yemediler. Norveç ise enteresan bir grafik çizdi. İlk 3 maçında zorlu rakiplere karşı oynadı, sadece İspanyollara yenildiler, Romanya ve İsveç ile berabere kaldılar. Bu 3 maçta toplam 13 gol izlendii. Sonraki zayıf kategorideki rakiplere karşı ise 2 galibiyet almayı başarıp İSveç deplasmanına gitti. 1 puanla da oradan döndü. İsveç'i uzun yıllar boyunca başarıdan başarya koşturan Lagersback gibi bir tecrübenin başlarında olması çok değerli. Norveç'ten sürpriz bekleyebileceğim bir maç. KG VAR ideal seçim olur. Oran 1.80 ile güzel.