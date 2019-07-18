Obi Mikel’den veda

Celal Umut Eren / Skorer



Trabzonspor’un yeni transferi John Obi Mikel resmen veda etti, milli takım kariyerini bitirdi.

Trabzonspor’da sezonun flaş transferlerinden John Obi Mikel, milli takıma veda etti. Nijerya Milli Takımı ile son kez Afrika Uluslar Kupası’nda boy gösteren Mikel, resmen milli takım kariyerini bitirdi. Milli formayla 2005’ten bu yana 90 maça çıkan 33 yaşındaki orta saha artık sadece kulüp kariyerine odaklanacağını ifade etti. Mikel, yeni sezonda sadece Trabzonspor formasıyla sahaya çıkacak.