THY Avrupa Ligi'nde yarÄ±n Ä°srail temsilcisi Maccabi FOX'a konuk olacak FenerbahÃ§e Beko Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Zeljko Obradovic ile oyuncu Ahmet DÃ¼verioÄŸlu, rakiplerini yenerek Ã§Ä±kÄ±ÅŸa geÃ§mek istediklerini sÃ¶yledi.Â

MaÃ§ Ã¶ncesi kulÃ¼bÃ¼n internet sitesine aÃ§Ä±klamalarda bulunan Obradovic, Tel Aviv'de rakiplerine karÅŸÄ± oynamanÄ±n kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã‡ok iyi bir atmosfere ve aynÄ± zamanda iyi de bir takÄ±ma sahipler. TakÄ±m olarak iÃ§inde bulunduÄŸumuz sÃ¼reÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, reaksiyon gÃ¶stermeye ve birlikte hareket etmeye hiÃ§bir zaman olmadÄ±ÄŸÄ± kadar ihtiyacÄ±mÄ±z var." ifadelerini kullandÄ±.Â

SarÄ±-lacivertli oyuncu Ahmet DÃ¼verioÄŸlu ise THY Avrupa Ligi'nde istedikleri sonuÃ§larÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Rakibimiz iyi bir ekip. Ã–zellikle iÃ§ sahada, taraftarlarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Her pozisyonda yetenekli isimlere sahipler. Tel Avivâ€™de kazanmak her zaman zor olmuÅŸtur. Ancak bizim takÄ±m olarak reaksiyon gÃ¶stermeye ve daha iyi oynamaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. TakÄ±m olarak gÃ¼cÃ¼mÃ¼ze inanÄ±yor ve Ã§ok daha fazlasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyoruz. Oyun planÄ±mÄ±za sadÄ±k kalarak, 40 dakika boyunca galibiyet iÃ§in mÃ¼cadele edeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

FenerbahÃ§e Beko, Ä°srail deplasmandaÂ

Avrupa Ligi'nde sezona kÃ¶tÃ¼ baÅŸlayan FenerbahÃ§e Beko, geride kalan 4 haftada bir galibiyet elde ederken, 3 kez maÄŸlup oldu. Deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± Real Madrid, KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z mts ve AX Armani Exchange Milan maÃ§larÄ±nÄ± kaybeden sarÄ±-lacivertli takÄ±m, tek galibiyetini Ä°stanbul'da Baskonia karÅŸÄ±sÄ±nda elde etti.

Â Maccabi FOX ise ligde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 4 karÅŸÄ±laÅŸmada 2 galibiyet ve 2 maÄŸlubiyet yaÅŸadÄ±.Â

Avrupa'da 514. randevu

FenerbahÃ§e Beko, Avrupa kupalarÄ±ndaki 514. maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak. SarÄ±-lacivertli takÄ±m, Avrupa kupalarÄ±nda bugÃ¼ne dek oynadÄ±ÄŸÄ± 513 karÅŸÄ±laÅŸmada 296 galibiyet elde ederken, 217 yenilgi yaÅŸadÄ±.Avrupa Ligi'nde ise 311 maÃ§a Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e, 185 galibiyet alÄ±rken, 126 kez maÄŸlup oldu.