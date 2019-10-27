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27.10.2019 - 08:00 |

Ödüller sahibini buluyor

Kemer Country Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen Limak Kemer Golf Cup bugün sona erecek. Organizasyonda dereceye giren isimlere kupaları verilecek

Ödüller sahibini buluyor

Ulusal ve uluslararası birbirinden önemli birçok turnuvaya kapılarını açan Kemer Country Golf Kulübü hafta sonunda bir kez daha golfçüleri bir araya getirdi.
Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği ‘Limak Kemer Golf Cup’ ile sürdürdü. Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul’da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübü’nün ev sahipliğinde ilki gerçekleşen Limak Kemer Golf Cup’a iş ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Organizasyona önceki gün yapılan juniorlar müsabakaları ile start verilirken, ikinci gün ise 108 golfçünün katılımıyla tamamlandı. Organizasyonda Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu, Ali Nuri Türker, Tuğrul Timur, Ali Özdoğan, İhsan Kızılkaya, Hasan Akçakayalıoğlu, Hasan Gülkaya’nın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. Turnuva bugün yapılacak müsabakalarla devam edecek. Son olarak ise 17.00’de dereceye giren isimlere ödülleri verilecek.

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