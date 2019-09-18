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HaberlerBeÅŸiktaÅŸOÄŸuzhan ve Burak, Bratislava maçÄ±nda yok
18.09.2019 - 11:40 | | Ä°STANBUL, (DHA)-Â

OÄŸuzhan ve Burak, Bratislava maçÄ±nda yok

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n kadrosuna Roco, OÄŸuzhan Ã–zyakup ve Burak YÄ±lmaz alÄ±nmadÄ±.

Siyah-beyazlÄ±larda teknik direktÃ¶rÂ Abdullah AvcÄ±, S. Bratislava maÃ§Ä± kadrosuna 20 futbolcuyuÂ dahil etti.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kadrosu ÅŸÃ¶yle:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin DestanoÄŸlu- Douglas Santos, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, Domagoj Vida,

Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan TokÃ¶z, Adem Ljajic, Georges NKoudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens,

Umut Nayir, GÃ¼ven YalÃ§Ä±n."

OÄŸuzhan ve Burak, Bratislava maÃ§Ä±nda yok

Andrew Henderson bu kez amacÄ±na ulaÅŸamadÄ±!
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