OÄŸuzhan ve Burak, Bratislava maÃ§Ä±nda yok

18.09.2019 - 11:40 | | Ä°STANBUL, (DHA)-Â
OÄŸuzhan ve Burak, Bratislava maçÄ±nda yok
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n kadrosuna Roco, OÄŸuzhan Ã–zyakup ve Burak YÄ±lmaz alÄ±nmadÄ±.
Siyah-beyazlÄ±larda teknik direktÃ¶rÂ Abdullah AvcÄ±, S. Bratislava maÃ§Ä± kadrosuna 20 futbolcuyuÂ dahil etti.
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kadrosu ÅŸÃ¶yle:
"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin DestanoÄŸlu- Douglas Santos, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, Domagoj Vida,
Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan TokÃ¶z, Adem Ljajic, Georges NKoudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens,
Umut Nayir, GÃ¼ven YalÃ§Ä±n."