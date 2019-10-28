Okan Buruk: "1. dakikadan sonuna kadar üstün oynadık"

Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"1. dakikadan sonuna kadar üstün oynadık"

"1. dakikadan sonuna kadar üstün oynadık. 1 pozisyon içerisinde 3 şut attırdık. Bir de Nwakaeme'nin şutu vardı. 2 duran toptan gol yedik. Oyunu biz oynadık, biz yönettik, pozisyonlara girdik, her şeyi yaptık futbol adına ama son dakikada 1 gol yedik duran toptan. Belki bu sene en rahat maçımızı oynadık. Rakibimiz bizi karşılamada çok güçlük yaşadı. İkiden sonra üçü bulacak şanslar geldi, bitirebilirdik. İlk yarıda da bitirebilirdik. Oyuncularımın bugünkü oyunuyla mutlu oldum."

"Rakibimize çok oynama şansı vermedik"

"Kornerden gol yememiştik hiç, son dakika yedik. Mert'in önünde Novak'ın çıkartmaması, bir şey yok ama rakip iyi ve yükselerek geldi. Duran topta iyi bir takımdık. Bugün hem penaltı, hem ikinci gol, duran top. Üzüntülüyüz. Rakibimize çok oynama şansı vermedik. Hep biz oynadık ama duran toptan böyle şeyler oluyor. Oyuncularımın, konsantrasyon eksikliği."

"Maç 6 dakika niye uzadı"

"Maç 6 dakika niye uzadı, anlamadım, ne oldu 6 dakikalık. Futbol bu, herkes bu yüzden seviyor. Son dakika golleri üzer ama futbolda var. Duran topu çok iyi attı Sosa. Çok doğru yere indirdi. Biri geliyor, vuruyor. Üzüntülüyüz."

"Maç istediğimiz gibi başladı ve öyle geçti. Zaman zaman rakibe topu verdiğimiz de oldu ama çok büyük bir bölümde üstün oynadık, istediklerimizi yaptık."

Müsabakada iyi işler yaptıklarını ve çok fazla pozisyona girdiklerini aktaran Buruk, "Çok fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda 1-0 geri düştükten sonra maça asıldık ve 2-1 öne geçtik. Sonrasında pozisyonlarımız da vardı. Oyunun bütün bölümlerinde iyi işler yaptığımızı ve kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Ancak son dakikada duran toptan yediğimiz gol maçtan üzgün bir şekilde ayrılmamıza neden oldu ama oyun bundan sonraki haftalar için ümit verdi. Çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Oyundan çıkan Mahmut Tekdemir'in durumu hakkında konuşan Okan Buruk, "Mahmut'un adalesinden ufak bir sıkıntısı vardı. Bugün oynadı, çok da iyiydi. Son 10 dakika ağrı hissettiği için değiştirdik. Çok önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. İnşallah bir sonraki maça yetişecektir." ifadelerini kullandı.