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08.11.2019 - 02:34 |

Okan Buruk: "3 puanı Türkiye'ye armağan ediyorum"

UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya temsilcisi Wolfsberger’i deplasmanda 3-0 yenerek liderliğe yükselen Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "3 puanı Türkiye'ye armağan ediyorum"

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Wolfsberger’i 3-0 mağlup etti. Başakşehir'in hocası Okan Buruk, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"3 puanı Türk futboluna, Türkiye'ye armağan ediyorum"
"Türk futbolu için, bundan sonra Türk takımlarının başarısı için oynamamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Başkanımız da maç öncesinde geldi ve anlattı. 3 puanı Türk futboluna, Türkiye'ye armağan ediyorum." dedi.

"Asıl maç, Roma ile İstanbul'da."
''3 tane iyi takımla aynı gruptayız, inşallah bir sonraki maçımızı da kazanıp gruptan çıkmayı garantileriz. Asıl maç, Roma ile İstanbul'da. Bizim kemik bir taraftar kitlemiz var ama o maçta herkesin gelip, bizi desteklemesini istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

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