Okan Buruk: Milli takım gibi olduk

NEVZAT DİNDAR

Grup kuralarının çekildiği ilk günden itibaren Süper Ligi ikinci plana atıp, UEFA Avrupa Ligi’ni önemsediklerini söyleyen tecrübeli hoca, “Sonuçta bu mücadelemize ülkemiz insanı da olumlu tepkiler veriyor. Milli futbol takımı gibi olduk. Roma maçındaki tribünler her şeyi anlatıyordu. Başakşehir yeni bir hikaye yazmak istiyor. Bizlerin de burada önemli bir rolü var” dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki son maçında Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach’ı deplasmanda 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında grup aşamasını geçmeyi başaran Medipol Başakşehir’in Teknik Direktörü Okan Buruk, Milliyet’e önemli açıklamalarda bulundu.

Çok formda bir takıma karşı galip geldiklerinin altını çizen Buruk, “Aslında kalan iki maç düşünüldüğünde tek galibiyet bize yetiyordu. Bunu Roma maçında almak istedik. Ancak Roma’nın bize ters gelen bir futbol anlayışı vardı. Mönchengladbach ise daha 4 gün önce Bayern Münih’i devirmiş ve Alman Ligi’nin zirvesinde yer alan bir takım. İlk maçta onlara karşı şanssızlık yaşadık. Yine de Avusturya takımına karşı aldığımız iki galibiyet bizim umutlarımızı diri tuttu. 40 bin taraftarın önünde böyle bir takıma karşı oyunu dengede götürmek önemliydi. İlk yarı biterken bulduğumuz gol soyunma odasına moralli gitmemizi sağladı. Mönchengladbach maçından önce rakibimizin duran top zaafiyetini işledik. Bu durumu lehimize kullandık. İkinci yarı Aleksic’i öne koyduk ve daha sonra Demba Ba hamlesinde bulunduk. İyi bir dakikada gol geldi. Hayal ettik ve yaşadık” ifadelerini kullandı.

Avrupa vurgusu

Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü;

“Biz ilk günden beri Süper Ligi ikinci plana itip Avrupa’yı önemsedik. Sonuçta bu mücadelemize ülkemiz insanı da olumlu tepkiler veriyor. Milli futbol takımı gibi olduk. Roma maçındaki tribünler her şeyi anlatıyordu. Ayrıca ülke puanına katkı sağladık. Bu anlamda ülkemizin gurur kaynağıyız. Şubat’ın 20’sine kadar Avrupa’da maç yok. Bu durum bizim lige ve kupaya odaklanmamızı sağlayacak. Muhtemel rakiplere baktığımız zaman Roma ve Mönchengladbach’tan daha iyi olduklarını düşünmüyorum. Avrupa’da devam etmek ve ülkenin gururu olmayı sürdürmek istiyoruz.”

‘İleride bir gün’

Geleceğe yönelik düşüncelerini de aktaran Buruk, “Hayat ne getirir bilinmez ama ileride bir gün Türk teknik adamlar da Avrupa’ya gitmeli ve takım çalıştırmalı. Yeni jenerasyon Türk hocalar da futbolcular gibi bu hedefin peşinde koşmalı. Umarım bunu gerçekleştiririz. Bugün için benim odaklandığım tek konu Başakşehir. Burada yapacaklarımız bizi belki bu noktalara getirecek. Başkanımız Göksel Gümüşdağ da bizler gibi Avrupa’da sağlanacak başarıyı ve ülke puanına katkıyı çok önemsiyor. Başakşehir yeni bir hikaye yazmak istiyor. Bizlerin de burada önemli bir rolü var” diye konuştu.

Buruk’un başarısı

Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk başarısıyla öne çıkıyor. Genç çalıştırıcı, kısa sürede Abdullah Avcı’yı yakaladı. Buruk, sadece 8 maçta Avcı’yı yakalamayı başardı. Abdullah Avcı, İstanbul ekibiyle Avrupa’da 18 maça çıkarken, 8 mağlubiyet, 7 beraberlik ve 3 galibiyet almıştı.

Okan Buruk, 8 maçta 3 galibiyet aldı ve kulüp tarihinde tur atlatan ilk teknik adam oldu.