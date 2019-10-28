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28.10.2019 - 10:26 | | AA

Oklahoma, Golden State'i yerle bir etti! Dev fark...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets'i son saniye basketiyle 134-133 mağlup etti.

Oklahoma, Golden State'i yerle bir etti! Dev fark...

NBA'e 5 maçla devam edildi. Memphis Grizzlies ile Brooklyn Nets arasındaki karşılaşmada büyük çekişme yaşandı. Ev sahibi Grizzlies, 120-120'lik skorla uzatmaya giden karşılaşmayı, Jae Crowder'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 134-133 kazandı.

Grizzlies'te Ja Morant 30 sayı, 9 asist, Jonas Valanciunas 16 sayı, 11 ribaunt ve Dillon Brooks 21 sayı üretti. Maçın kahramanı Crowder ise 6 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, 37 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Caris LeVert'ın 27 sayı, 5 asist ve Jarrett Allen'ın 14 sayı, 13 ribauntluk performansı da galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 120-92

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 134-133 (uzatmada)

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 119-121

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 116-109

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 120-101

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