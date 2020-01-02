Olympiakos - Fenerbahçe Beko canlı bahis heyecanı Misli.com'da

İki ekip de Euroleague’de bu sezon aradığını bulamadı. Dört maçtır yenilen Fenerbahçe özellikle evindeki son Zenit ve Valencia karşılaşmalarını dramatik bir şekilde son topta kaybetti. 16 maçta 6 galibiyeti bulunan Olympiakos’un da durumu pek parlak olmasa da play-off şansları temsilcimize göre daha yüksek. Yine evlerindeki son 3 maçı galibiyetle tamamlamış olmaları Fenerbahçe için dikkat edilmesi gereken bir unsur. İyi bir kadroya sahip Sarı-lacivertliler hücumda iyi işler çıkarsa da savunma ve ribaunt konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle istediği sonuçları bir türlü alamadı. Fenerbahçe’de bu maçta sakatlığı bulunan Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely haricinde Obradovic’in kadroya almadığı Joffrey Lauvergne forma giymeyecek. Sarı Kanaryalar play-off şansını sürdürebilmek için önündeki iki deplasmanda mutlak galibiyet hedefliyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe Euroleague’deki son 5 maçında rakiplerine 80 sayı ve üzeri skor atma imkanı verdi.

Fenerbahçe deplasmanda çıktığı 8 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

Olympiakos Euroleague’deki son 10 maçın 7’sinde 80 sayı ve üzeri skor üretti.

Olympiakos Euroleague’deki son 3 iç saha maçını kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

İddaa programında günün en çok tercih edilen canlı bahislerinden biri olan Olympiakos – Fenerbahçe karşılaşmasına Misli.com üyeleri de yoğun ilgi gösteriyor. Tek maç olarak da oynanabilecek mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde. Diğer öne çıkan bahisler ise 152,5 üst, 154,5 üst ve 151,5 üst seçenekleri olarak göze çarpıyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU GÖKHAN GERMAN’IN TERCİHİ

Fenerbahçe, geçen hafta Valencia'ya karşı çok moral bozucu bir yenilgi daha aldı. Artık şansları iyice azaldı. Bunların üstüne Lauvergne kadro dışı. Diğer uzunlar Vesely ve Ahmet de sakat ve Atina'ya götürülmedi. Pota altında sadece yenit transfer Malcolm Tomas ve Derrick Williams kaldı. Olympiakos da çok iyi durumda değil ama Fenerbahçe'nin bu durumunu değerlendireceklerdir. Bu maçta da 1 tercihini öneriyorum.