UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maÃ§Ä±nda deplasmanda Ä°sviÃ§re'nin Basel takÄ±mÄ±na konuk olan Trabzonspor, fazla forma ÅŸansÄ± bulamayan ve genÃ§ oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya Ã§Ä±ktÄ±.

Onazi, 1 yÄ±l sonra

Trabzonspor'da geÃ§en sezon 23 AralÄ±k 2018 tarihinde, ligin 17. haftasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor ile yapÄ±lan maÃ§ta sakatlanan NijeryalÄ± oyuncu Ogenyi Onazi, yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±l aradan sonra formasÄ±na kavuÅŸtu.Â

AÅŸil tendonundan ameliyat geÃ§iren NijeryalÄ± oyuncu, sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez bu sezon gÃ¶rev alarak 354 gÃ¼n sonra forma giydi.

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