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HaberlerBeşiktaşÖnder Özen: Bu hataları affı olmaz...
20.09.2019 - 10:21 |

Önder Özen: Bu hataları affı olmaz...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş yorumcusu Önder Özen, karşılaşmayı analiz etti.

Önder Özen: Bu hataları affı olmaz...

İşte Özen'in yaptığı açıklamalar:

Beşiktaş'ın sorunları biraz daha derin ve kapsamlı duruyor. Beşiktaş'ın son 20 metresi istenilen derecede iyi değil. Şimdi bir 20 metre daha ekliyorum. Kendi sahasının önünde de iyi değil. Görüntü hoş olmayan bir yere doğru gidiyor. Resmi maçlarda 3 deplasmanda 10 gol gördü. Bu kulüp 2 yıl önce Şampiyonlar Ligi gruplarında yenilgisiz, gösterişli futbol sunarak herkesin beğenisini kazandı. Formsuz bir kaleci yanlış bir karar verebilir. Yanlışa rağmen uygulamayı doğru yaparsanız pozisyon engellenebilirdi. Rebocho'nun gözü toptaydı. Her şeyi gören Karius'tu. Bu hataların affı olmaz

İnanılmaz gol sevinci!
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