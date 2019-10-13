Önemli olan finali yapmak

SERDAR SARIDAĞ

A Milli Takım Teknik Direktörü, grupta çok büyük bir avantaja sahip olduklarının altını çizdi, “Buraya kadar gelmişken emeklerimizi boşa çıkarmayalım. Asıl işimiz bundan sonra. Böyle turnuvalarda önemli olan finali yapabilmektir. Kalan maçlarda futbolun doğrularını sahaya yansıtarak EURO 2020 hedefimize ulaşmalıyız” dedi.

A Milli Takımımız’ın önceki akşam Cenk Tosun’un 90. dakikada kaydettiği altın golle Arnavutluk’u 1-0 mağlup ederek, 2020 Avrupa Şampiyonası yolunda dev bir adım atması tüm Türkiye’yi sevince boğdu. Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik heyet maç sonrası büyük mutluluk yaşarken, Teknik Direktör Şenol Güneş soyunma odasında oyuncularını tek tek öperek kutladı.

Karşılaşmanın hemen ardından yaptığı teşekkür konuşmasında galibiyet için futbolcularını tebrik eden Şenol Güneş’in, EURO 2020 yolunda önemli mesajlar verdiği aktarıldı. Fransa ile final niteliğinde bir maç oynayacaklarının altını çizen ay-yıldızlı hocanın, “Buraya kadar gelmişken emeklerimizi boşa çıkarmayalım. Asıl işimiz bundan sonra. Evet, çok büyük emekler vererek 7 maçta 18 puan topladık ama böyle turnuvalarda önemli olan finali yapabilmektir. Artık çok daha sakin olmalıyız. Üzerimizde gerginlik olmamalı. Fransa maçı başta olmak üzere kalan maçlarda futbolun tüm doğrularını sahaya yansıtarak 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılma hedefimize ulaşmalıyız” ifadelerini kullandığı vurgulandı.



Hislerinde yanılmadı

Bu arada Şenol Güneş’in, Arnavutluk maçının kahramanı Cenk Tosun’u son dakikalarda gol atacağını hissettiği için ısrarla oyundan çıkarmadığı belirtildi. Deneyimli hocanın bu düşüncesini maçtan sonra yardımcılarıyla da paylaştığı ve Cenk Tosun’u da özel olarak kutladığı öğrenildi.