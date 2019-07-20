20.07.2019 - 20:47
Orkun Kökçü, Türkiye'yi seçti
Hollanda alt yaş kategorilerinde forma giyen Feyenoord'lu Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Milli takım tercihi merak edilen Orkun Kökçü kararını verdi. Hollanda'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen genç futbolcu tercihini Türkiye'den yana kullandı. Bu konuda gerekli görüşmeler ve başvuruların yapıldığı öğrenildi.
Orkun, transfer konusunda Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak Hollanda ekibi Feyenoord'la olan sözleşmesini uzatmıştı.