Osaka WTA Finalleri'nden Ã§ekildi

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29.10.2019 - 20:42 | | AA

Osaka WTA Finalleri'nden çekildi

WTA Finalleri'nin 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Naomi Osaka, sakatlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden turnuvadan Ã§ekildi.Â

Osaka WTA Finalleri'nden çekildi

KadÄ±n TenisÃ§iler BirliÄŸi (WTA) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen WTA Finalleri'nin 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Naomi Osaka, sakatlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden turnuvadan Ã§ekildi.Â 

WTA tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã‡in'in Shenzhen kentinde dÃ¼zenlenen organizasyonun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Petra Kvitova'yÄ± 2-1 yenen Naomi Osaka, saÄŸ omzundaki sakatlÄ±k sebebiyle turnuvaya devam edemeyecek.Â 

BugÃ¼n KÄ±rmÄ±zÄ± Grup'ta oynanacak maÃ§ta 1 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ashleigh Barty ile karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± planlanan 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Osaka'nÄ±n yerini, dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nÄ±n 10. basamaÄŸÄ±ndaki HollandalÄ± Kiki Bertens alacak.Â 

2018 ABD AÃ§Ä±k ve 2019 Avustralya AÃ§Ä±k ÅŸampiyonu Japon raket, 11 maÃ§tÄ±r yenilmiyordu.

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