03.09.2019 - 00:26| AA
Osaka'dan ABD AçÄ±k'a veda
ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda Naomi Osaka, 4. turda elendi.Â
ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda tek kadÄ±nlarda dÃ¼nya 1 numarasÄ± Naomi Osaka, 4. turda elendi.Â
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n ÅŸampiyonu 21 yaÅŸÄ±ndaki Osaka, 4. turda 12 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Belinda Bencic ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â
Japon tenisÃ§i Osaka, 1 saat 27 dakikalÄ±k mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan 7-5 ve 6-4'lÃ¼k setlerle rakibine 2-0 maÄŸlup olarak ABD AÃ§Ä±k'a dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ turda veda etti.Â
Grand slam kariyerinde ikinci kez 4. turu geÃ§me baÅŸarasÄ± gÃ¶steren 22 yaÅŸÄ±ndaki Ä°sviÃ§reli Bencic, Ã§eyrek finalde HÄ±rvat Donna Vekic ile eÅŸleÅŸti.