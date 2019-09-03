MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerTenisOsaka'dan ABD AçÄ±k'a veda
03.09.2019 - 00:26| AA

Osaka'dan ABD AçÄ±k'a veda

ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda Naomi Osaka, 4. turda elendi.Â

Osaka'dan ABD AçÄ±k'a veda

ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda tek kadÄ±nlarda dÃ¼nya 1 numarasÄ± Naomi Osaka, 4. turda elendi.Â 

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n ÅŸampiyonu 21 yaÅŸÄ±ndaki Osaka, 4. turda 12 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Belinda Bencic ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â 

Japon tenisÃ§i Osaka, 1 saat 27 dakikalÄ±k mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan 7-5 ve 6-4'lÃ¼k setlerle rakibine 2-0 maÄŸlup olarak ABD AÃ§Ä±k'a dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ turda veda etti.Â 

Grand slam kariyerinde ikinci kez 4. turu geÃ§me baÅŸarasÄ± gÃ¶steren 22 yaÅŸÄ±ndaki Ä°sviÃ§reli Bencic, Ã§eyrek finalde HÄ±rvat Donna Vekic ile eÅŸleÅŸti.

Galatasaray, Falcao ile sözleÅŸme imzaladÄ±!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

MKE Ankaragücü, transfer yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±ramadÄ±

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, transfer yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±ramadÄ±

Shakhtar Donetsk, Konoplyanka'yÄ± transfer etti

Shakhtar Donetsk, Konoplyanka'yÄ± transfer etti

Keylor Navas, PSG'de

Keylor Navas, PSG'de

Abdurrahim Albayrak: "Türkiye'yi terk etmeyi bile düÅŸündüm"

Abdurrahim Albayrak: "TÃ¼rkiye'yi terk etmeyi bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m"

SÄ±radaki Haber