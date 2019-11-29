Herkesin birbirini eleştirme hakkı var. Buna saygılıyım. Ama ölçüyü kaçırmamak lazım. Fatih Terim kim? Hangi takımın teknik direktörü? Hatırlatmakta yarar var! Bu senenin üç kupalı şampiyonu Galatasaray... Terim de bu takımın hocası. Düşünüyorum, işin içinden çıkamıyorum...

Şampiyonluğa oynayan diğer büyük takımların hocaları çok mu başarılı? Ya da Terim’den daha mı iyiler? Takımları, Galatasaray’dan daha mı iyi top oynuyor? İnanın çok sıkıldım... Evet, bu sezon hocanın yaptığı transferler uyum sorunu yaşıyor. Lemina; Gaziantep, Başakşehir ve Brugge maçında parladı. Seri, son Şampiyonlar Ligi maçında her şeyini ortaya koydu. Ömer Bayram son 4-5 haftada çıtasını yükseltti.

Herkes gibi bizler de Babel’in, Belhanda’nın, Emre Mor’un, Nzonzi’nin performansından memnun değiliz. Hoca da sezon başında bu futbolculara güvenerek Devler Ligi için ‘Benim de hayallerim var’ dedi. Maalesef takım başarılı olamadı. Grubunun en kötü performanslı takımı sarı-kırmızılılardı. Bu dünyanın sonu mu? Ya da hocanın kariyerinin tartışılmasına bir neden mi? Gerçekten çok ayıp. Bu eleştirileri yapanların çoğu rakip takımların taraftarı olsa ses çıkarmayacağım. Galatasaray’ın içindeki insanlar, eski başkan danışmanlığı yapan kişiler, öyle şeyler konuşup, yazıyorlar ki hemen hocanın gitmesini istiyorlar. Bunlar gerçekten Galatasaray düşmanı ve vicdanları hiç yok.

Bu konuşulanlar, yazılanlar hepsi bende kayıtlı. Sezon sonunda isimleriyle bunları açıklayacağım. 21 kupa kazanmış bir hocaya üç aydır sıkıntı yaşıyor diye hiç kimse ‘Bırak git’ diyemez. Manchester City geçen senenin rüya takımı. Bu sezon Galatasaray’ın yaşadıklarını yaşıyor. Hiçbir City’li de Pep Guardiola’ya ‘Çek git. Formsuzsun, kötü sonuçlar alıyorsun’ demiyor.

Maalesef bu durum bizim Türkiye’nin kaderi!

Son Brugge maçında Galatasaray taraftarının bir kısmı, takımı 1-0 önde, Belhanda oyundan çıkıyor, yuhalıyorlar. Bu ne demek! Dünyada hiçbir takımın taraftarı bunu yapmaz. Hele Avrupa’da devam etme şansın hâlâ varsa. Bu iyi bir şey değil. Hayatında maça gelmemiş, takımının formasını almamış insanlar, ‘Babel çöp, Nagatomo çöp, Mariano çöp, Belhanda çöp’ diyerek sosyal medyada gündem yaratmaya uğraşıyorlar.

Neden Fatih Terim’e saygı göstermiyorlar? Ya da futbolu Terim’den iyi mi biliyorlar? Maalesef bunların önüne geçilmezse Galatasaray’ın toparlanma şansı çok zor.

Alkışlar Çalımbay'a

Beşiktaş’ta futbol oynarken de, teknik direktörlük yaparken de her zaman inandığım bir insandır Rıza Çalımbay. Bu sezon Sivasspor’u nereden nerelere getirdi. Ben bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Bugün Süper Lig’in en tempolu futbol oynayan takımı Sivasspor. Yerlisi, yabancısı, kazanma hırsı en üst düzeyde...

Sivasspor için bir tek tehlike var. Bu yükseliş devre arasına kadar devam edecek. Ama devre arasında bazı futbolcular için transfer haberleri çıkıyor. Kadro zayıflatılırsa, futbolcuların başka takımlara gitmesine müsaade edilirse yazık olur bu Sivasspor’a. Başkan Mecnun Odyakmaz’ın bunu iyi düşünmesi lazım.

MHK'den yanlış atama

Artık o kadar sıkıldım ki hakemler konusunda, ne yazarsan yaz değişen hiçbir şey olmuyor. Bu haftanın en önemli maçı Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması. Nefesler tutuldu, şampiyon adayı olarak gösterilen iki takım da kazanmak isteyecek. Eminim futbolcular her şeylerini sahaya koyacaklar. ‘Peki sorun nerede’ diyeceksiniz. İnşallah yanılırım harika bir maç yönetir ama Ali Palabıyık’ın atanmasında sorun var...

Palabıyık hangi büyük takımın maçında düdük çalarsa çalsın problem çıkıyor. Maçın önüne geçiyor. Allah aşkına Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın, Beşiktaş’ın hatta Trabzonspor’un Palabıyık’ın yönettiği maçlarını izleyin. Hepsinde sorun var. Kuralları uygulamıyor. Mutlaka bir takımın canını yakıyor. Ve MHK, Palabıyık kötü maç yönettikçe onu ödüllendirmeye devam ediyor.

İşin doğrusu pazar günkü maç öncesi tedirginim. İsterdim ki bu zorlu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetsin. Ama maalesef Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ne düşünüyor bu atamaları yaparken onu bilemiyoruz.