İnanın aklım almıyor. Galatasaray’da yaşananlara bakın. Bir anda karmakarışık oldu. Herkes gücü yettiği kadar yükleniyor kulübe. Ama esnese de bu büyük camiaya hiçbir şey olmaz. Fatih Terim’den ne istiyorlar bilmiyorum. Galatasaray’a 21 kupa kazandırmış. Son iki yılın şampiyon takımının teknik direktörü.

Efendim, şu anda takım iyi değilmiş. Olabilir. Liderle arasında sadece 4 puan fark var. Geçen sezon hatırlıyorum bitime 6 hafta kala herkes Başakşehir’i şampiyon ilan ediyordu. Sarı-kırmızılılar 9 puan geriden gelip kupayı kaldırdı. Samimi olarak söylüyorum ben insanların iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Herkesin ağzından çıkan kelimelere dikkat etmesi lazım.

En önemlisi de Fatih Terim bütün sinerjisini saha içine vermeli. Bu sahanın dışına çıktığı zaman herkes etkileniyor. Buna hiç gerek yok. Sorunlardan hocanın kendisi de zarar görüyor, bir sürü dedikodular ortada dolaşıyor. Kimi doğru kimi yanlış. Yaşananlar da Terim’i çileden çıkarıyor. Burada her şeyden önemlisi futbol takımı. Bakın ortada kötü bir tablo yokken divan kurulu bile bunu fırsat bilip çok ağır ithamlarda bulunuyor.

Her zaman söylediğim gibi yine söyleyeceğim... Divan kurulu babadır. Kulübün senatosudur. Yapıcıdır, birleştiricidir... Bilhassa Fenerbahçe’de bu böyle. Galatasaray’da ise sadece ve sadece eleştiri yapıyorlar. Hiçbir konuda yönetime ya da takıma yardımcı olmuyorlar. Düşünebiliyor musunuz, kendi takımları iki sezondur şampiyon. Buna rağmen Trabzonspor’u mikrofonlarda yere göğe koyamayıp övgüler yağdıranlar var. Hem ayıp, hem de yazık...

Her zaman olduğu gibi Mustafa Cengiz’i de istifaya çağrıyorlar. Peki Cengiz istifa ederse ardından ürettikleri bir projeleri var mı ya da bugüne kadar Galatasaray için ellerini taşın altına sokan bir kişi var mı? Artık bu tür polemiklerden, tehditlerden sıkıldık. Sevabıyla, hatasıyla başkan kulübü gayet güzel götürüyor. Ufak tefek problemler olsa da halledilmeyecek sorunlar değil. Başkan Cengiz istifa ederse, Fatih Terim görevini bırakırsa, taraftar inanın bu insanlara kulübü bırakmaz. Birlik beraberlik sağlanmazsa başarının gelmesi mümkün değil. Bunun için de en büyük çabayı başkan Cengiz göstermeli. Dursun Özbek evet kulübe en çok zarar veren isim. Ama ne olursa olsun alacağı varsa hiç kimseye şov yaptırmadan bu problemi taksitlere bağlayıp çözebilirler. Kulüple, takımla ilgili yanlış bir haber çıktığı zaman Türkiye’nin en büyük internet sitesi Galatasaray’da. Buradan tekzip verilip o haberin doğru olmadığı deklare edilebilir. Bu böyle yapılırsa bazı problemler aşılabilir. Hiç olmazsa kulüp yıpranmaz.

TRT SPOR2 harika kanal

Amatör sporlarımızda bilhassa yıldızlar ve gençler kategorisinde büyük bir patlama var. Fakat bu evlatlarımızın bugüne kadar başarılarını hiçbir televizyon kanalında göremiyorduk. Hatta isimlerini bile bilmiyoruz.

Önceki gün Mizgin Ay, Fenerbahçe’nin yıldızlar kategorisinde lisanslı atletizm sporcusu. Küba’da yıldızlar kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu. TRT SPOR2 kanalında röportajını dinledim, gözlerim doldu.

Batman’dan Ankara Beyşehir’e gelmiş. Başarılı bir talebe. Boş günlerinde de tarlada havuç topluyor. Öğretmeni Kaymakam’a Mizgin kızımızı anlatmış, Mizgin kızımız da havuç toplamaktan ayda 250 TL kazandığını Kaymakam’a anlatmış.

Kaymakam da ‘Sen sporuna bak, ben sana her ay bu parayı vereceğim. Bütün tesisleri kullanabilirsin. Sadece atletizmi düşün diyerek teşvik etmiş.’ Daha sonra Fenerbahçe sahip çıkmış, şimdi bu kızımız geleceğin en büyük yıldızlarından.

Boş zamanlarımda Bebek kahveye giderim, Oytun Işık başta olmak üzere gerçekten amatör sporları seven ve anlayan çok iyi insanlarla oturur sohbet ederim. Bütün herkesin görüşü TRT’ye bu amatör sporlara böyle değer verdiği müddetçe verdiğimiz para helal olsun, diyorlar. Başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na daha sonra TRT Genel Müdür’ü İbrahim Eren’e çok teşekkür ederim. Büyük bir hizmet sundular.

Milli takıma güveniyorum

Milli takım bu akşam Arnavutluk ile çok önemli bir maça çıkacak. Önce şunu söyleyeyim Arnavutluk gerçekten çok iyi bir takım, kimse küçüksemesin. Biz kazanırsak pazartesi günü Fransa’yla birincilik karşılaşmasına çıkarız. Kaybedersek başımız ağrır, strese gireriz. 12. adama (Bu büyük bir olasılıkla Fenerbahçe taraftarı olacak) çok büyük iş düşüyor. Şu sıralar Mehmetçiklerimiz Suriye sınırında savaşıyor. Milli duygularımız en tepede. Pırıl pırıl ay-yıldızlı gençlere ben inanıyorum. Bu duygularla beraber, 12. adamın da vereceği müthiş destekle bu zor engeli aşıp büyük bir zafer yaşayacağız.