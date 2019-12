Dün geceki Göztepe maçı belki de Galatasaray’ın bu sezon ligdeki konumunu belirleyecekti. İşin özü, Göztepe karşısında galip gelemiyorsan şampiyonluk şansının büyük bir kısmını kaybettin demek...

Tamam Galatasaray düzeliyor, oyuncu futbolunun üzerine koydu, Falcao toparlanıyor... Her maç sonrası bir şeyler söylüyoruz ama konuştuklarımız havada kalıyor... Geçen hafta Ankaragücü maçında 2-0 öndesin son üç dakikada 2 gol yiyorsun... Dün gece Göztepe karşısında yenen gollere bakın... Donk’un yanındaki Jerome elini kolunu sallayarak ilk golü atıyor. Mariano arkadaşlarını dikkatle takip etse, biraz geriye gelse Jerome ofsaytta kalacak. Donk kafasını kaldırsa, iki metre yana gelse Jerome o topa vuramayacak...

İkinci gole bakıyorsun... Halil gole gidiyor, faul yapın... Kusura bakmayın bu takımın faul yapacak fizik gücü bile yok... Göztepe’nin her atağı Galatasaray kalesinde gol tehlikesi oluyor. Neden? Selçuk’un defansif yönü sıfır, Belhanda’nın defansif yönü sıfır... Feghouli ile Babel defansa yardım etmiyor... Peki ne olacak? Her hafta olduğu gibi galip gelsen bile, şansa galip geleceksin...

Falcao’nun maç eksikliğini kabul ediyorum... Fazla topla buluşamadığını da kabul ediyorum. Ama yine de öyle gol pozisyonuna girdi ki, kaleci ile karşı karşıya, doğru-dürüst topa vurup gol yapamıyor...

Adem Büyük’e öyle bir top geldi ki, sağ ayağıyla, sol ayağıyla rahatlıkla topa vurabilir, gol yapabilir. Adem Büyük ne yaptı? Yerden 30 santimden gelen topa kafa ile vurup gol atmak istedi... Komedi gibi bir şey...

Futbolun bir gerçeği var... Orta sahan savaşmıyorsa, iyi mücadele etmiyorsa, direnç göstermiyorsa, sen takım olarak sahada bütünleşemezsin... Galatasaray’da futbolcular hücuma çıkıyor, geri gelemiyor. Geri geliyor, hücuma çıkamıyor... Demek ki kapasite bu... Biz gözümüzde fazla büyütüyoruz bu kadroyu...

Yılda 2-3 milyon euro alan futbolcular öyle pas hataları yapıyorlar ki, öyle top kayıpları yapıyorlar ki, tahammül edilir gibi değil...

Fatih Terim’in yapabileceği hiç bir şey yok bu kadroya... Dünyada bu kadroya daha iyi futbol oynatacak teknik direktör de yok.... Malzeme bu kadar!

Göztepe çok iyi mücadele ortaya koydu. İkili mücadelelerin çoğunu kazandı. Ayakta kalan takım Göztepe’ydi... Galibiyeti de hak etti...