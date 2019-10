Kolay değil futbol takımı sıkıntılı günler geçiriyordu. Yapılan transferlerin çoğu takıma uyum sağlayamamıştı. En büyük sorunu da gol yollarında yaşıyordu. Üstelik Sivasspor Süper Lig’in ikincisi. Rıza Çalımbay çok güzel futbol oynatıyor. Takımın uyumu, hırsı en üst seviyede. Böyle bir takım karşısında galip gelip üç puan almak tabii ki zor maçlar öncesi büyük moral oldu.

En azından Andone’nin takipçiliği, mücadelesi, iki gol atması, sahanın her yerine basması, rakip ataklarda korner direğine kadar gelip top çıkarması, dün gecenin artısıydı. Andone gibi Ömer Bayram, Galatasaray’ın orta sahasına tempo ve hırs getirdi. Çok iyi niyetli bir çocuk. Böyle yüreğini sahaya koyan futbolcuların takımda daha çok şans bulması lazım. Emre Mor’un da bir sürü eksiği olmasına rağmen rakibe baskı yapıyor, top ayağına geçtiği zaman çok çabuk rakip kaleye gidiyor ve gol yollarında epey etkili oluyor. İlerleyen haftalarda takımına çok büyük katkı sağlayacak.

Bunun yanında sorunlar yine devam ediyor. Emre Taşdemir sol bek oynadı. Galatasaray’a herhalde uyum sağlayamadı. Çok hata yapıyor. Takımına bir de gol yedirdi. Şu an tekniği ve kalitesiyle ilk 11’de oynaması zor. Dün gece şansını kötü kullandı. Defans olarak bilhassa ilk 20 dakika ve oyunun son bölümlerinde resmen maçı seyrettiler. Sivas 10 kişiyle beraberliği de yakalayabilirdi. Salı akşamı Real Madrid karşısında ne yaparlar bilmiyorum ama güven vermiyorlar. Luyindama da, Marcao da.

Takım 3-1 galip durumdayken bile futbolcular tedirgin, ‘Bir hata yaparsak, bu maçta da puan kaybederiz’ diye düşünüyorlar herhalde. Orta sahayı Ömer Bayram tek başına ayakta tutmaya çalıştı. Tabii ki Fatih Terim buradaki sorunu mutlaka çözecek. Belhanda Real Madrid’e karşı oynasa ne olur, oynamasa ne olur? Arkadaşlarına en ufak bir katkısı yok.

Kısmen de olsa geçtiğimiz haftalara nazaran daha hırslı ve tempoluydu takım. Ama bu yeter mi, yetmez. Hele Şampiyonlar Ligi’nde hiç yetmez. Her iki takım da ne olursa olsun taraftarlarına mücadeleci ve bol gollü bir maç seyrettirdiler. Sivasspor Anadolu takımı. Ekonomik bir bütçeyle kurulmuş. Ama ortaya koydukları mücadeleye saygı duymak lazım. Kesinlikle şu an puan cetvelindeki durumu tesadüf değil. Teknik direktör Çalımbay takımıyla bütünleşmiş. Onun için de Sivasspor çok iyi futbol oynuyor. İstanbul’a da kazanmak için gelmişler. Ama Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi için bu futbol yetmez.