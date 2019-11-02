Sıkıntılı günleri atlatmak kolay bir iş değil. Geçen hafta gerçekten futbolcular olsun herkes çok eleştirildi. Rizespor maçında Galatasaray’ın nasıl futbol oynayacağı, hangi kadroyla çıkacağı gerçekten merak konusuydu. Futbolcularla beraber yaşayan tabii ki Fatih hoca... Bizler sadece maçlardaki futbolcu performansını yazabiliyoruz ama antrenmanda ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Bunu da bilen teknik adam.

Taraftardan çok büyük tepki alan Belhanda, Feghouli dün gece yedek kulübesindeydi. Belhanda’nın pozisyonunda Lemina oynadı. Lemina gerçekten futbolu iyi bilen, çok kaliteli bir futbolcu. Rizespor karşısında en etkili futbolculardan bir tanesiydi. Önceki maçlara göre bütün takım daha hırslıydı, daha az top kaybıyla oynadı. Bilhassa ilk 20 dakika, sahada basmadık yer bırakmayan bir Galatasaray vardı. Bunun da karşılığını iki gol atarak aldı.

Hepimiz daha farklı galip gelir, daha çok gol atar diye düşünüyorduk. Bihassa son vuruşlarda yine etkili olamadılar. Ama daha önceki maçlara göre orta sahada Ömer, Seri, Lemina hiç olmazsa rakibe baskı yaptılar. Daha iyi mücadele ettiler. Babel de çok eleştiri alan futbolculardan bir tanesiydi. Oyundan çıkana kadar da Lemina’dan sonra takımın en etkili futbolcusuydu.

Emre Mor’un ayağına top yakışıyor. Güzel de paslar atıyor ama biraz daha skora dönük oynaması lazım. Rakip kaleye şut atmayı denemeli. Şener oyunda kaldığı sürece iyi mücadele etti. Fakat ikinci yarı sakatlandı, yerini Mariano’ya bıraktı. Ahmet Çalık Luyindama ile beraber defansta başarılı bir futbol ortaya koydu, maceraya girmedi, top kaybı yapmadı. Andone ise evet iyi bir hücum oyuncusu. Temposu da var. Rakibe baskı da yapıyor ancak hava toplarında ve son vuruşlarda şu ana kadar pek başarısı yok. Sarı-kırmızılıların gol yollarındaki sıkıntıyı bitirmesi için Falcao’nun düzelip mutlaka takıma katılması lazım.

Sonuçta böyle sıkıntılı bir dönemde iki gol atarak üç puanı almak başarıdır. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen’in ise çok eksiği var. Öyle hatalar yapıyor ki resmen oynanan futbolu etkiliyor. Bir sürü sarı kartı, kırmızı kartı es geçiyor. Rizespor’u ise kimse küçümsemesin. İyi mücadele ediyorlar. Pozisyona da girdiler ama her zaman olduğu gibi Muslera onlara da gol şansı vermedi.