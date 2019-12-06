Tuzlaspor ile oynanan kupa maçı Galatasaray için iyi bir gösterge oldu, bunun yaşanması lazımdı. Hepimiz Emre Mor, Taylan, Yunus, Jimmy Durmaz gibi isimler neden oynamıyor diye Fatih Terim’e baskı yapıyorduk. O da bu futbolcuları Tuzlaspor maçında sahaya sürdü. Sonuç ortada. Herkes şok yaşıyor. Bu şok sarı-kırmızılılar yenildi diye değil, o futbolcuların ne kadar sorumsuz, ruhsuz olduğunu gördükleri için...

Bir tek genç Emin göze battı. O da geleceğin Ozan Kabak’ı olacak. Tamam, bu futbolcular böyle. Peki Belhanda’ya, Emre Taşdemir’e, Nagatomo’ya, Seri’ye, Adem Büyük’e ne demeli... Galatasaray 30 milyon taraftarı olan çok büyük bir kulüp. O formayı giyme heyecanını yaşamayan hangi futbolcu olursa olsun, kulüp ne kadar zarar ederse etsin kesinlikle gönderilmeli. Belhanda ha bugün patlar, ha yarın patlar diye herkes bekliyor. Hoca, eleştirilerin çoğunu Faslı futbolcu yüzünden alıyor. Ama maalesef Belhanda’da aidiyet duygusu, sorumluluk duyguları sıfır. Hiç kusura bakmasınlar, Feghouli de aynı.

Gomis aklıma geliyor... Adam sahada bayıldı, üç dakika sonra ayıldı, ardından da gitti gol attı. Uzatma dakikalarında 60 metre top sürüp fileleri havalandırdı. Ve bugün o Gomis mesajlar gönderiyor tekrar Galatasaray’a gelmek için, hem de üç paraya. Onyekuru, Allah aşkına gözünüzün önüne getirin; nasıl bir hırsla, ruhla futbol oynuyordu. 15 milyon euroya Monaco’ya gitti, hocasıyla sorun yaşıyor. O da ‘Galatasaray formasını tekrar giymek istiyorum’ diye ortalığı ayağa kaldırıyor. Hiç kimseyle konuşmadım, ama bu iki isim kulübün imkanı varsa tekrar geri getirilmeli.

Ben ümidi kestim

Diagne için neler yapıldı, neler söylendi. Evet, adamın psikolojik sorunları olabilir. Ama rahat kafayla da hiçbir maça çıkmadı. İsim vermeyeceğim ama onu istemeyen bazı futbolcular bile vardı. Bugün Diagne bile takımda olsa Galatasaray en az dört maç daha fazla kazanırdı.

Falcao’dan ümidimi kestim. Fatih Terim kendisine ne kadar güvenir onu bilemiyorum. Gidecek mi, kalacak mı o da belli değil. Ama iki maç oynayıp yine sakatlanırsa Galatasaray bu seneye havlu atar. Adem Büyük ile Babel gol yollarında sarı-kırmızılıların sorununu çözemez.

Keşke bir imkan olsa da Gomis ile Diagne yan yana oynayabilse. Sonuçta devre arası transferleri Galatasaray için çok önemli. Ya yine zirveye oynayacaklar ve şampiyonluğun en büyük adayı olacaklar ya da bu sezona havlu atacaklar.

Yanal güvenmeli

Fenerbahçe inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Yabancı futbolcular kalitelerini sahada gösteremiyorlar. Gustavo’ya sözüm yok. Aldığı parayı fazlasıyla hak ediyor. Bugün, 39 yaşındaki Emre Belözoğlu oynamadığı zamanlar Fenerbahçe daha da zorlanıyor.

Ersun Yanal’ın elinde iyi bir yerli futbolcu topluluğu var. Bunların hepsinden daha fazla faydalanmalı, onlara özgüven aşılamalı. Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu hatta Alper Potuk bile geri kazanılırsa, doğru yerde oynatılırsa ben Fenerbahçe’nin futbolunun daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum.

VAR görevini yapsın

Herkes gibi ben de soruyorum, ‘VAR görevini neden yapmıyor’ diye. Tam olarak görevini yapsa belki de hakemler hatalarını azaltacaklar. Bütün kulüpler VAR sisteminden bunun için şikayetçi. Ama en ufak bir düzelme yok, hatta daha kötüye gidiyor. Son oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçı... Sörloth, Marcao’ya yaptığı faulün ardından golünü atıyor. Emre Mor’un uzatmalardaki pozisyonu net penaltı. Peki VAR hakemi kim? Yaşar Kemal Uğurlu... Bu genç hakem yönettiği bütün maçları çığırından çıkarıyor, VAR’da hatalar yapıyor, ama ne hikmetse yine her hafta görev alıyor.

Sonuçta bu işin sonu iyi değil. Kulüpler, taraftarlar birbirine düşecek diye inanın çekiniyorum.