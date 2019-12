Futbolumuza maalesef bir türlü huzur gelmiyor, gelecek gibi de gözükmüyor. Fatih Terim’in Galatasaray’daki konumunu insanlar iyi analiz edemiyor. Kısaca şöyle söyleyeyim; Süper Lig’deki bütün teknik direktörler (Terim hariç) üç maç arka arkaya kaybetsinler sözleşmeleri fesih edilip gönderilirler.

Fatih hocaya başka gözle bakmak lazım. Her şeyden önce Galatasaray’daki mazisini, kazandığı 21 kupayı ve kulübün evladı olduğunu çoğu kişi hesaba katmıyor. Tabii ki o da bu sene başarısız bir sezon geçiriyor. Yaptığı transferlerin neredeyse hepsi takıma uyum sağlayamadı. Forvette, orta sahada, defansta sorun yaşanıyor. Her şeye rağmen şampiyonluk için Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un, Başakşehir’in ve Sivas’ın ne kadar şansı varsa sarı-kırmızılı takımın da o kadar şansı var.

Neden hiçbir teknik direktör için gitmeli, gitsin diye yaygara koparılmıyor. Cımbızla sadece ve sadece ‘Fatih Terim gönderilmeli’ diye naralar atılıyor. Ne kadar saçma değil mi? Terim, Disiplin Kuruluna sevk ediliyor. Ne söylemiş, “60. dakikada Gassama ikinci sarı karttan atılmalıydı. Hakem, oyunu çok durdurdu. Bu yüzden de Türkiye’de daha hızlı futbol oynanmıyor.”

Bu sözlerin daha fazlasını bütün teknik direktörler ve kulüp başkanları söylüyor, onlar ceza kuruluna sevk edilmiyor. Sadece kurallar, talimatlar sanki Fatih Terim için uygulanıyor. İşin kolayı var. Disiplin kurulu bir bildiri yayınlasın Terim’e konuşma yasağı getirsin, ‘Sen ne zaman konuşursan biz sana ceza vereceğiz’ desin. Hatta maç sonlarındaki basın toplantılarına çıkmayı bile yasaklasın.

Hiç kusura bakmasınlar. Dışarıdan, olanlar böyle görülüyor. 30 milyon Galatasaray taraftarının çoğu Fatih Terim’i kulübün bir parçası olarak görüyor. Bazı yeni yetmeler var. Onlar ise bilhassa sosyal medyada Terim’i hırpalamak için her şeyi yapıyorlar. Bunların sayısı da çok az. Zaten bu kişilerin Galatasaraylı olduğuna bile ben inanmıyorum. Terim, “Yeter artık, çok yoruldum. Herkes üstüme çok geliyor. Kafamı dinleyeceğim. Teknik direktörlüğü bırakıyorum’ dese yer yerinden oynayacak. Hele Galatasaray, öyle bir çıkmazın içine girer ki, ardından daha büyük sorunlar yaşar.

Evet, takım iyi futbol oynamıyor. En azından oynadığı futboldan kimse keyif almıyor. Ama devre arasında hoca her şeyin değişeceğini söylüyor. İnsanların buna saygı göstermesi lazım. Bekleyin, görün ondan sonra eleştirin. Bakın birçok futbolcu gidecek. Bilhassa Nzonzi gibi koca bir devre 1,5 milyon euro para almasına rağmen ne bir asist, ne bir gol şutu çekmeyen, ruhunu kaybetmiş isimlerin hepsi temizlenecek. Biraz sabır ve saygı diyorum.



Hata olur, art niyet olmaz

MHK ve kurulları her derbiden sonra eleştiriliyor. Bunun tek sebebi de hakemler... Hep söylüyorum, Cüneyt Çakır Avrupa’da başarılı, Türkiye’de yönettiği bütün derbilerde başarısız.

Neden ille de Çakır’a görev veriliyor. MHK, Çakır’ın tecrübesine güveniyor. Genç hakemler sorun yaşamasın diye Çakır gibi, Palabıyık gibi hakemlere hep büyük maçlar veriliyor. Ben bu uygulamanın karşısındayım. Bırakın hata yapacaksa gençler yapsın. Hiç olmazsa ‘Maçlarda masum hatalar oluyor’ deriz. Ama şimdi Fenerbahçe, sezonun en iyi futbolunu oynamasına rağmen gündeme bu değil hakem hataları geliyor. Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan, VAR olmasına rağmen Beşiktaş maçındaki vermediği penaltılara masum hata mı dememiz bekleniyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de böyle oldu. Çakır’ın yönettiği bu mücadele sonrasında da biz hakemi konuştuk. Mete Kalkavan da aynı şekilde. Ama VAR’da, ama orta hakem olduğu zaman akıl almayacak hatalar yapıyor ve kendini bir türlü düzeltmiyor. Adaletli bir şampiyonluk yarışı seyretmek istiyorsak bilhassa usta hakemlerin akıllarını başlarına toplamaları gerekir.



Avcı bu kadroyla ne yapsın!

Abdullah Avcı’yı Beşiktaşlılar eleştirebilir. Bunun için bir şey söylemiyorum. Ama bazı gerçekler var. Stoperde oynayan Enzo Roco, sol bek Rebocho, sağ açık Diaby... Siyah-beyazlı takımın çıtasında futbolcular değil.

Ljajic için ‘Avcı neden oynatmıyor’ diyorlar. Sırp futbolcu, bonservisi alındıktan sonra futbolu unuttu ve hatırlamak için en ufak bir gayreti de yok. Burak Yılmaz, sevdiğim bir futbolcudur. Ama kaç haftadır takımına zarar veriyor. Bunlar da gerçekler...

Avcı’nın elinde bu isimlerden daha iyisi olsa mutlaka oynatacaktır. Ama bu kadroyla sorun yaşıyor ve devam edecek.