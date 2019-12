Galatasaray forması giyen futbolcunun rakibini küçük görme, mücadele etmeme gibi lüksü olamaz. Düşünebiliyor musunuz ilk maçı? İki haftadır devamlı sansasyon... Galatasaray, 2-0’ın rövanşını Tuzla’dan alabilecek mi? Bu konuda abuk subuk yorumlar, sarı-kırmızılılara hakaret etmeler, küçük görmeler... Halbuki Tuzlaspor’un eti ne, budu ne? ilk maçta, sen oynamazsan tabii ki yenilirsin.

Dün gece ne oldu? Cim Bomlu futbolcular, ‘biz bu Tuzla’yı yenip, turu geçeceğiz’ diye kafalarına koymuşlar. Üçüncü golü buluncaya kadar sahada istekli, arzulu, birbirlerine yardım eden, devamlı gol arayan futbolcular vardı. Feghouli, Belhanda, Mariano resmen resital yaptılar. Falcao golünü attı, rövaşata, kafa ve şutla devamlı gol aradı. Tuzlaspor, rakibinin iki gol vuruşunu çizgiden çıkardı. Çok daha farklı skorla biten bir maç olabilirdi.

Taylan Antalyalı eksiği olmasına rağmen olağanüstü mücadele ediyor. Evet kabul ediyorum, daha pişmesi lazım. Ama Fatih Terim ligin ikinci yarısında eminim sahada Taylan fırtınası estirecek. Feghouli’ye mükemmel bir gol pası verdi ve golün yaratıcısı oldu. Başka bir pozisyonda kendi vurmayıp topu Ömer Bayram’ın önüne yuvarlasa belki de maçın kahramanı olacaktı. Önemli değil. Belli ki 24 yaşındaki futbolcunun kumaşı çok iyi. Taraftarlar her maç Belhanda’yı protesto ediyorlar, dün gece hariç. Fatih Terim’in elinde Faslı futbolcunun yerini doldurabilecek kalitede başka futbolcu yok.

Feghouli, Belhanda, Mariano bu futbollarını devam ettirsinler, geçen sene olduğu gibi şampiyonluk yarışında takımlarının en büyük kozları olurlar. Ömer Bayram ve Nagatomo, ikisi de iyi top oynadılar. Bilhassa Ömer Bayram, hakikaten sarı-kırmızılılar için büyük bir kazanç. Hem hücumda, hem de savunmada takımına çok büyük katkı sağlıyor. Bu takıma Lemina, Adem Büyük, Babel de girecek.

Artık iki kulvarda mücadele edecekler. Avrupa kupası gerçekten takımları çok yıpratıyor. Cim Bom’un futbolu ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, bu hafta Göztepe, sonraki hafta da Antalya maçlarından altı puan alabilirse şampiyonluk yarışında Sivas’tan sonra en şanslı takım olur.

Sonuçta Türkiye Kupası’nda son 16 takım arasına Galatasaray da girdi. Tuzlaspor ise her iki maçta da olağanüstü mücadele etti. Saygı duyulacak bir futbol oynadı. Maçtan sonraki her iki takımın oyuncularının birbirine saldırması gerçekten çok çirkindi, hiç yakışmadı.