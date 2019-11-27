Cezalı, sakat futbolcuların olabilir ama sahaya karakter, ruh koyduğun zaman ortaya başka türlü futbol çıkıyor. Hangimiz ümit ederdik dün gece olağanüstü atletik, tempolu Brugge karşısında Galatasaray’ın böyle futbol oynayacağını? Demek ki oluyormuş! Bugüne kadar çekilen sıkıntıların, yapılan eleştirilerin sebebi buydu. Sarı-kırmızılı futbolcular ortaya böyle mücadele koyarlarsa yenilseler bile taraftar onları alkışlar, bağrına basar. Müthiş bir mücadele ortaya koydular.

Santrfor yok diyoruz, Adem Büyük’e milyon kere helal olsun. Soyadı gibi büyük futbolcuymuş. O attığı goldeki tekniği bir kenara koyuyorum ama oyun içinde topu sakladı, rakibe baskı yaptı, defansına yardım etti. Bir forvet oyuncusu ancak bu kadar oynar. Ömer Bayram, ayrı bir ruh taşıyor. Bu çocukta ortaya çıkmamış nasıl bir meziyet nasıl bir güç varmış da bugüne kadar ortaya çıkmamış. Cim Bom’un atom karıncası. Hiç kusura bakmasınlar Babel, Ömer’in verdiği katkıyı takımına veremiyor. Ömer takım oyuncusu, Babel ise daha bencil.

Nagatomo hatasız oynadı, bunun birinci sebebi Ömer Bayram... Defansına ve orta sahasına yardım ediyor. Belhanda’yı ise oyundan çıkarken yuhalamanın hiç bir anlamı yok. Evet Faslı futbolcu daha çok hücumu düşünmeli, eksikleri var ve daha çok sorumluluk almalı. Seri çok büyük mücadele etti. Seri, ofansif olarak eksiği olsa bile dün orta sahada resmen savaştı. Çok top kesti, olumlu toplar kullandı. Feghouli harika bir futbol oynadı. Mariano’ya yardım etti, rakibin en iyi futbolcusu Diatta’ya, Mariano ile birlikte daha fazla gol atma şansı vermediler. Lemina hakikaten iyi futbolcu. Hırslı, tekniği çok iyi, çabuk... Ben Lemina’nın hırsını Melo’ya benzetiyorum. Defansına bu kadar yardım eden bir orta saha oyuncusu ilk defa görüyorum.

Evet maç berabere bitti. Üzüldük mü, üzüldük. Dün gece bu maçın skoru Galatasaray’ın lehine bitmeliydi. Böyle mücadele eden bir takıma hiç kimsenin söyleyeceği bir şey yok. ‘Daha önce aklınız neredeydi, neden böyle kaliteli futbol oynamadınız?’ diye sorabiliriz. Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı dün geceki maça kadar gerçekten çok kötüydü. Bu Brugge’ün elinden Real Madrid zor kurtuldu. Paris Saint Germain maçındaysa 75. dakikada penaltı kaçırdılar. Yoksa o maç da berabere bitiyordu. Belçika ekibi küçümsenecek takım değil. Her şeyden önce takım olarak bütün maçlara baktığımız zaman daha iyi görüntü verdiler. Sonuçta bundan sonraki maçta Galatasaray, Paris Saint Germain’i yenerse; Brugge de Real Madrid’e yenilirse Avrupa kupalarına sarı-kırmızılılar devam eder ama bu zayıf bir ihtimal.