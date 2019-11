Fatih Terim’i ne kadar sevdiğimi, inandığımı herkes bilir. Bugün yine aynı lafı söylüyorum. Bu takım şampiyon olacaksa, UEFA Avrupa Ligi’ne devam edecekse bu Terim ile beraber olacak. Fikrim hiçbir zaman değişmedi, kimse de değiştiremez.

Ama ortada bir gerçek var. Galatasaraylı futbolcuların ortaya koyduğu kötü performansı şöyle değerlendiriyorum; oyuncular daha iyi futbol ortaya koyamıyorlar değil, koymuyorlar. Üstüne basa basa söylüyorum bunun sebebi nedir, neden bu yıldızlar Galatasaray için daha fazlasını yapmıyorlar? Bu kadroyu Fatih Terim kurdu. Aldığı futbolcuların çoğu A sınıfı topçular. Daha iyi mücadele etmeleri tabii ki gerekir. Ama bakıyoruz Muslera hariç, hepsi umursamaz bir görüntü içindeler.

Evet, Fatih Terim de bu görüntüye çıldırıyor, bunu biliyoruz. Ama Terim her maç sonrası, ‘Ocak ayında operasyon var. Ocak ayında görüşeceğiz. Büyük değişiklikler yapacağız’ diyor. Hangi futbolcu olursa olsun bu lafları duyduğu an o takım için her şeyini verir mi? Yeni transferlerin çoğu kiralık. Huzurlu, mutlu olmazlarsa şimdiki tablo ortaya çıkar.



Bizim gibi değiller

15 tane yabancı, buraya tabii ki para kazanmak için gelmişler. Mutlu olurlarsa, kendilerini takımın bir parçası görürler. Dışlandıklarını hissederlerse o futbolcuları kaybedersin. Taraftar adeta tetikte, hıncını futbolculardan almak istiyor. Onlara da saygılıyım. Çünkü sahaya çıkan o futbolcular. Ama yabancılar bizim gibi düşünmüyor. Bunu da en iyi bilen Fatih hocadır.



Nasıl olacak?

Devre arasının geldiğini düşünün. Kadroyu değiştirmek o kadar kolay mı? Hepsinin avukatlarıyla birlikte yaptıkları kapı gibi sözleşmeleri var. Göndermek istersen ya bedava yollayacaksın ya da sezon sonuna kadar olan parasını ödeyeceksin. Peki bu iki yoldan birini yapmak kolay mı? Galatasaray futbolcu satmadan oyuncu alamıyor. Bu operasyon nasıl olacak?

Ben Fatih hocanın yerinde olsam kesinlikle artık futbolcuları suçlamam. Tam tersi onlara kucak açarım. Onları mutlu etmek için elimden geleni yaparım. Fatih Terim’in de, Galatasaray’ın da bu futbolcuların ortaya koyduğu başarılı performanslara ihtiyacı var. Eskiden bütün oyuncular ailelerini toparlayıp, yönetim ve teknik heyet ile birlikte yemeğe giderlerdi, medyaya da görüntüleri gelirdi. Bu tür etkinlikler performansı artı yönde etkilerdi. Şimdi bunlar yapılmıyor, gerçekleşmeyen tek kulüp Galatasaray.

İkinci bir konu ise zaten camiadaki muhalefet, Fatih Terim ve Başkan Mustafa Cengiz’i hırpalamak için ellerini avuşturuyor. Gözünüzü seveyim bunlara fırsat vermeyin. Herkes birbirini kucaklasın. Galatasaray yine başarılı olur...

Hepimiz Başakşehirliyiz

UEFA, Başakşehirli futbolcuları asker selamı verdi diye cezalandırmak için her yolu deniyor. Önce şunu söyleyeyim. Gün, birlik beraberlik günü. Başkan Göksel Gümüşdağ’ın ve bütün Başakşehirli futbolcuların, Türkiye yanında olmalı. Bakın Juventus’un hocası Sarri, Merih Demiral’a forma vermiyor. Bunun da tek sebebi milli maçta asker selamı verdi diye. Merih’e de sonuna kadar sahip çıkmamız lazım.

VAR uygulamasına güvensizlik başladı

Büyük emeklerle VAR sistemini Türkiye’ye getirdiler. Bütün dünya bu sistemi çok güzel kullanırken, bizler maalesef yüzümüze gözümüze bulaştırdık.

Kesinlikle adalet dağıtamıyorlar. İşin en kötü tarafı Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen buna müdahale etmiyorlar. Her hafta daha kötüye gidiyor. Hata yapan hakemleri ödüllendiriyorlar. Şu hale bakın Arda Kardeşler, Kayseri’nin de Fenerbahçe’nin de geride bırakılan haftada canına okudu, ödül olarak kendisine bu kez de Göztepe-Yeni Malatya maçı verildi. Bu yanlış. Neden korkuyorum biliyor musunuz, çok yakında taraftarlar da bu işe müdahil olacaklar.